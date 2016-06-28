اليوم.. وزير الرى فى زيارة لقرية الأمل بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه من المنتظر أن يزور المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتفقد مشروع قرية "الأمل" الجديدة بالقنطرة شرق ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرى بالقرية.

ومن المقرر استقبال وزير الرى والوفد المرافق له فى تمام الساعة الثامنة من صباح الغد بمدخل كوبرى السلام على قناة السويس بالقنطرة غرب.

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