اليوم.. إعلان نتائج انتخابات الفيوم وتوزيع تقرير شامل عن انتخابات 2015

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضى أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، مؤتمرا صحفيا فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التكميلية لدائرة مركز الفيوم، والتى خلا مقعدها لوفاة النائب محمد مصطفى الخولى.

وأكد مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستوزع عقب الإعلان عن النتيجة أسطوانة مدمجة تتضمن تقريرا شاملا عن الانتخابات البرلمانية 2015.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة مركز الفيوم أعلنت عن فوز عبير محمد سمير حسن الشهيرة بـ"عبير الخولى" بمقعد مجلس النواب بالانتخابات التكميلية خلفًا لزوجها النائب الراحل محمد مصطفى الخولى، وحصلت على 38389 صوتًا، بينما حصل منافسها المهندس عمرو نبيل أبو السعود على 37660 صوتًا من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى بلغت 76049 من إجمالى من لهم حق التصويت 260 ألف صوت بالدائرة الثانية.

وكان مقعد دائرة مركز الفيوم قد خلا منذ وفاة النائب محمد مصطفى الخولى فى 21 إبريل الماضى أثر أزمة قلبية، ما دعى مجلس النواب على مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب المتوفى.

- غدا..اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية للانتخابات التكميلية بدائرة الفيوم

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