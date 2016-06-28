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عمليات القاهرة: السيطرة على حريق شب بحديقة بجوار مسجد الشيخ كشك بحدائق القبة

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عمليات القاهرة: السيطرة على حريق شب بحديقة بجوار مسجد الشيخ كشك بحدائق القبة عمليات القاهرة: السيطرة على حريق شب بحديقة بجوار مسجد الشيخ كشك بحدائق القبة
قال الدكتور مجدى شريف، رئيس غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق بجوار جامع الشيخ كشك بحدائق القبة بشارع والسودان ومجاور لمستشفى عين الحياة بالمنطقة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة فى تصريحات لليوم السابع، أن الحريق شب فى الأشجار المتواجدة بالحديقة الواقعة بين الجامع والمستشفى، مشيرا إلى أنه تم الدفع ب4 سيارات اطفاء ولفت أنه تم اخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.

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