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مقتل 3 جنود وإصابة 18 من الجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" بسرت

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مقتل 3 جنود وإصابة 18 من الجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" بسرت مقتل 3 جنود وإصابة 18 من الجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" بسرت
لقى 3 جنود مصرعهم وأصيب 18 آخرون بقوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى أمس الاثنين، جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة سرت.

وأعلن مستشفى مصراتة المركزي، فى بيان الليلة، أن قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى استقبل 18 جريحًا وثلاثة قتلى من قوات «البنيان المرصوص» جراء الاشتباكات العنيفة مع مقاتلى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت.

وأوضح المستشفى أن الجرحى «إصاباتهم متفاوتة»، مشيرًا إلى أن أحد القتلى الثلاثة توفى متأثرًا بجراحه التى أصيب بها خلال المواجهات ضد تنظيم «داعش» الإرهابى .

وأكد المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص»، أن الاشتباكات لاتزال مستمرة على كافة المحاور القتالية فى مدينة سرت، وأن قواته صدت «هجوما الليلة البارحة من محور البحر، حين تقدمت قوة مكونة من دبابة وراجمة بالإضافة إلى المشاة (من مسلحى التنظيم) فى محاولة لاستعادة مواقعهم الاستراتيجية التى انتزعتها قواتنا فى المواجهات الأخيرة"
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