فوز فريق صقور سيناء بالدورة الرمضانية بمركز شباب طور سيناء

اختمت الدور الرمضانية لمركز شباب طور سيناء، جنوب سيناء، بفوز فريق صقور سيناء على فريق طو سيناء 5 / 4 بضربات الترجيح على معلب مركز شباب طور سيناء بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء جمال الريس سكرتير عام المحافظة واللواء حشمت مدير المخابرات الحربية بجنوب سيناء واللواء حسين الجندى مساعد مدير امن جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظ وعلى انور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والنائبة ساره صالح

وقام المحافظ بتسليم المدليات الفرقين وتسليم شيكا بمبلغ 5000جنية لفريق قصور سيناء وشيكا ب3000جنية لفريق طور سيناء وكأس المباراة تكريم وتخليدا للراحل الكابتن "حربي مبارك" مدير مركز شباب طور سيناء السابق

وشكر المحافظ الفرق المشاركة فى الدورة، مؤكدا انه يدعم الموهب الرياضية الى جانب تشجيع وتحفيز للفرق المشاركة بالدورة الرمضانية بطور سيناء وفى مدن المحافظة والقائمين على هذة الدورة

كما شكر كلا من "علي أنور الشناوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومحمد خليفة وكيل المديرية للشباب ومحمد فتحي توفيق وكيل المديرية للرياضة" القائمين على اعداد الدورة الرمضانية.



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يصافح الاعبين



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اللواء حسين الجندى مساعد مدير الامن يسلم جوائز للاعبين



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محافظ جنوب سيناء يسلم شيك الكابتن الفريق صقور سيناء



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محافظ جنوب سيلم مداليات لاحد الاعبين



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فريق صقور سيناء يحتفل بالفوز



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محافظ جنوب سيناء والنئبة سارة صالح واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامئ للمحافظة اثناء تسليم الجوائز



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فريق صقور سيناء يحتفل بالكأس

- اليوم.. ختام دورى الأحياء لكرة القدم بين فريق طور سيناء وصقور بجنوب سيناء

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