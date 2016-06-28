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الديلى ميل: السجائر الإلكترونية تضر مئات من الجينات فى الجهاز المناعى

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الديلى ميل: السجائر الإلكترونية تضر مئات من الجينات فى الجهاز المناعى الديلى ميل: السجائر الإلكترونية تضر مئات من الجينات فى الجهاز المناعى
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من خطر العدوى، لأنه يضر مئات من الجينات فى الجهاز المناعى.

وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن السجائر الإلكترونية تغير مئات من الجينات التى تتحكم فى الخلايا المناعية فى الجهاز التنفسى العلوى مثل الحلق والفم والأنف والجيوب الأنفية بما فى ذلك المتضررين من تدخين السجائر.

ووجد الباحثون أن السجائر الإلكترونية توقف عمل 53 من الجينات المهمة للخلايا الظهارية، التى تحمى الأفواه والحنجرة والرئتين من الأمراض.

وقالت الدكتورة "إيلونا اليشب" من جامعة نورث كارولينا: "السجائر تسبب تغييرات فى العشرات من الجينات فى الخلايا الظهارية المناعية التى تبطن الجهاز التنفسى".

وأكدت أن شرب العديد من السجائر الإلكترونية يؤدى إلى زيادة خطر العدوى البكتيرية والفيروسات والالتهابات، وأضاف الباحثون أن السجائر الإلكترونية تسبب تغييرات بيولوجية مختلفة فى الرئة وتلعب أدوارا مختلفة فى حدوث مشاكل فى الجهاز التنفسى العلوى. وقد نشر البحث فى المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء.


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