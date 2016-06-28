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مراهنات سكاي سبورتس تضع اسم يول في قائمة خليفة مدرب إنجلترا

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مراهنات سكاي سبورتس تضع اسم يول في قائمة خليفة مدرب إنجلترا مراهنات سكاي سبورتس تضع اسم يول في قائمة خليفة مدرب إنجلترا

ظهر اسم مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي سريعا في مكتب مراهنات سكاي سبورتس من أجل تدريب الإنجليزي خلفا للراحل روي هودجسون.

روي هودجسون أعلن رحيله بشكل رسمي من تدريب إنجلترا عقب خروج المنتخب المخيب للآمال أمام أيسلندا في دور الـ16 من أمم أوروبا. (طالع التفاصيل)

مارتن يول توج رسميا مع الأهلي بأول لقب دوري في مسيرته، بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وتواجد اسم مارتن يول في مكتب مراهنات سكاي سبورتس بنسبة 33/1 لتدريب المنتخب الإنجليزي خلفا للراحل روي.

نسبة 33/1 تعد نسبة بعيدة للغاية في المراهنات. وهي نفس النسبة التي يمتلكها جوزيه مورينيو لتدريب المنتخب الإنجليزي. مع نسبة 28/1 لآرسين فينجر.

ببساطة، نسبة 33/1 تعنى أنه لو وضعت جنية إسترليني واحد كرهان على تولي يول مسؤولية تدريب إنجلترا، ستفوز أمامه بـ34 جنية إسترليني فقط لا غير.

وهو ما يعتبر نسبة قليلة وبعيدة للغاية في سوق المراهنات.

الأمر يكون معكوسا في حالة كانت النسبة 1/33 بدلا من 33/1، وقتها يكون الأمر أشبه بالرسمي وفي انتظار الإعلان فقط من قبل النادي أو الاتحاد.

ولعب مارتن يول مع الأهلي 18 مباراة خلال 3 بطولات، الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. فاز في 13 وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات.

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