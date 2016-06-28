آراء حادة بمسلسل "أفراح القبة" في رأيك بالـ show والبعض وصفه بالمبتذل

في زاوية رأيك بالـ show اليومية، نقد من قبل القراء لمسلسل "أفراح القبة" الذي يعرض في رمضان 2016 إلى جانب عدد كبير من المسلسلات العربية.

اللافت أن آراء القراء حول مسلسل "أفراح القبة" جاءت متناقضة تماماً، ففي حين أن البعض أفاض بالإشادة به، انتقده البعض الآخر بقسوة، ووصفه بالعمل البذيء والمبتذل الذي لا يصلح للعرض في رمضان وخارجه، وهناك من رأى أنه يظهر صورة سيئة عن الوسط الفني.

مسلسل "أفراح القبة" رواية للكاتب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار نشوى زايد، إخراج محمد ياسين، وبطولة منى زكي، سيد رجب، جمال سليمان، رانيا يوسف، صابرين وسوسن بدر.

فكيف جاءت تعليقات القراء حول مسلسل "أفراح القبة"؟

- نور الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "أفراح القبة" قصة وأداء وقالت" مسلسل جميل، وأداء كل الممثلين فيه رائع ومؤثر ، ولكن صبا مبارك أبدعت وكانت متألقه وحقيقية جدا في جميع المشاهد".

- محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، اعتبر أن مسلسل "أفراح القبة" عمل مؤثر ويحمل رمزية مهمة في قصته، وأوضح "مسلسل رائع ومؤثر جدا فيه، يتميز بإيحاءاته ورمزيته وتداخل الاصوات والمشاهد والشخصيات وتعددها، وأروع ما فيه أداء الممثلين المشاركين فيه جميعاً".

- هناء إبراهيم عبيد من المملكة العربية السعوديه اعتبرت أن مسلسل "أفراح القبة" تعرض للظلم بسبب توقيت عرضه، كما أنه لم يتم التسويق له بالطريقة التي يستحقها، وقال" المسلسل ظلم في مواعيد عرضه بسبب كثرة المسلسلات في رمضان هذا العام، ولم يحظ بالتسويق الذي يستحقه ويليق به وبالممثلين أبطال العمل".

-مايا أحمد من المملكة العربية السعودية، أشارت إلى انها كانت تفضل أن يعرض مسلسل "أفراح القبة" خارج السباق الرمضاني،

لكي ينال المشاهدة التي يستحقها وقالت" كنت أفضل لو أنه يمّ تأجيل عرض مسلسل "أفراح القبة" إلى ما بعد الموسم الرمضاني، لكي ينال حقه في المشاهدة والتسويق له".

- هنا من الكويت اعتبرت أن مسلسل "أفراح القبة" هو العمل الأفضل بين المسلسلات التي تعرض في رمضان 2016.

- كوكو عبّرت عن إستيائها الكبير بمسلسل "أفراح القبة" وقالت "مسلسل زبالة ولم يكن يفترض ان يُعرض في رمضان".

-روان وافقت كوكو في الرأي وقالت " لم أحب مسلسل "أفراح القبة".

- وعد عبرت عن عدم اعجابها بمسلسل "أفراح القبة" بنشر رسم الوجه الغاضب.

-حنان إنضمت بدورها الى المشاهدين الذين لم يعجبهم مسلسل "أفراح القبة" وقالت " العمل ليس جميلا".

-makeupeeme هاجمت مسلسل "أفراح الفبة" بشدة واصفة إياه بالعمل المنحطّ، وتابعت " هناك أشخاص في الحياة يعيشون بنفس

الطريقة التي يعبّر عنها الممثلون في هذا العمل، ولكن ليس مبرراً أن يتم تقديمها بشكل مقزز ومنافي للعقل والدين. قراءة القرآن افضل من متابعته".

-Bklmywkbryyy وصفت مسلسل "أفراح القبة" بالعمل الفاشل.

-fatooq8 أكدت على إعجابها الكبير بمسلسل "أفراح القبة" ووصفته بالعمل الرائع.

-منى نمر أشارت إلى أنها تفضل "أفراح القبة" عملاً مسرحياً وليس مسلسلاً تلفزيونياً، وأضافت"المسلسل لم يعجبني".

- توماس- لانا قالت إن مسلسل "أفراح القبة" لم يعجبها ووصفته بالفاشل.

-taban عبّرت عن عدم رضاها على مسلسل "أفراح القبة" وقالت "المسلسل جعلني أكره الوسط الفني. عمل رخيص ومبتذل".

-رمرومي انتقدت مضمون مسلسل "أفراح القبة" وقالت "إنه لا يجوز عرضه في رمضان أو خارجه لأنه عمل مبتذل".

-ليلي فارجديان أشادت بمسلسل "أفراح القبة" وعبّرت عن إعجابها به .

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "أفراح القبة".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "خاتون".

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