مختصون لـ «الرياض»: جريمة الحمراء تكشف بشاعة وجه دعاة الفتنة والضلال في وسائل التواصل

د.ناصر العريفي

عبّر عدد من المختصين بأن الجريمة التي شهدها حي الحمراء بالرياض كشفت عن بشاعة تنظيم داعش الإرهاب ووجه دعاة الفتنة والضلال في وسائل التواصل بعد أن أقدم التوأمان على قتل والدتهم وإصابة أبيهم وأخيهم إصابات متفرقة، مؤكدين أن الارهاب يستغل فكر الشباب وصغار السن لتحقيق أهدافه.

د. العريفي: الإحباطات والتفكير المنحرف يؤديان إلى هذا

حيرة وتساؤلات

وقال د. ناصر العريفي أستاذ علم النفس الجنائي ورئيس الدراسات بكلية الملك فهد الأمنية لـ" الرياض" بأن هذا التحول يضع الجميع في حيرة وتساؤلات عديدة عن ماهي الأسباب التي دعت هؤلاء إلى قتل الأقربين، والفكر المتطرف الذي نما وترعرع في عقول الدواعش أراد به التنظيم الإرهابي أن ينتقل إلى شبابنا وأبنائنا وخاصة صغار السن، وما حادثة الحمراء الإجرامية إلا هي من تلك الخطط البغيضة، وأضاف بان الأخوين توأمان متطابقان بالمزاج، وأيضاً متقاربان في الذكاء حيث لا يفرق بينهم الذكاء أكثر من خمس درجات وبالتالي يؤثر كل منهما بالآخر، والفكر الذي أتاهم من الخارج لا نقول أنهم استقبلوا هذا الفكر بل هم أساساً عرضة للانحراف الإجرامي، لأن مثل هؤلاء الذين قاموا بقتل الأهل والأقارب ليس من الأشخاص الطبيعيين ولديهم السلوك الإجرامي.. وأشار بأن هذا التنظيم يقوم بالتواصل مع هذه العينات القابلة للتأثير عليها من ناحية الدين والتأثير عليهم بأفكار سوداوية على الدولة وذويهم، ولفت بأن التأثيرات النفسية السابقة والنزعات العدوانية لدى التوأمين كانت حاضرة في قضية الحمراء وجاهزون لأي سلوك منحرف والقيام بأي فعل، وقد استغل ذلك تنظيم داعش الإرهابي للتأثير على هؤلاء عبر النت وأثر على سلوكياتهم وبالتالي وصل إلى ارتكاب هذه الجريمة بشكل وحشي، وأفاد أن من يقوم بارتكاب جرائم كقتل الآباء لأبنائهم أو حتى الأبناء لآبائهم أو حتى الاخوان لإخوانهم، هذه في الحقيقة تسمى بعلم النفس "القتل الجماعي " من ضمنها " القتل الأسري " الذي هو ناتج عن احباطات وناتج عن مشاكل نفسية هشة وناتج عن تفكير منحرف قد تأثر بمن حوله من الأشخاص، وهؤلاء تعرضا لأفكار منحرفة وضغوط منصبة عليهم من قبل الوسائل التي وصلتهم، واستطاع الدواعش بأن يضعوا التوأمين تحت تأثيرهم وقاموا بتوجيههم بارتكاب الجريمة.

السبتي: كيف تمتد يد الغدر فتقتل الأم التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وكابدت العناء والآلام؟

العقل يقف حائراً

وأكد الشيخ عواد سبتي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية بأن جريمة الحمراء فجعت كل مؤمن، ويحار العقل في وصفها، ووقعت على القلوب وقوع الكارثة من هولها فكيف تمتد يد الغدر لمقام الأبوة فتُقتل الأم التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت الليل لتنام وكابدت العناء والالام، هل يعقل أن تقابل الأم التي كان صدرها لك سقاء وبطنها لك وعاء بمثل هذا،وكيف يغدر بالأب الذي هو سبب وجودك بعد الله من أمضى ليله ونهاره كادحاً لتنعم بالراحة، إن العقل ليقف حائراً أمام بعض المواقف التي يعجر عن وصف جرمها وتصوير بشاعتها، وقال: لقد تجرد القتلة الخوارج كأسلافهم عن كل معاني الإنسانية بل انحطوا عن رتبة البهائم التي تحن إلى أبويها وتعيش في كنفهما ولا تقبل الأذية عليهما وتكون وفية لأصحابها،إن الخطب جلل وكل عذر لهؤلاء أو تبرير لا يقبل فهذه نصوص الشريعة في وجوب الإحسان إلى الأب الكافر المجاهد لأبنه على الكفر بالله، فإذا كان الأب يجاهد ابنه على الكفر ويأمره به فالواجب على الابن المؤمن مصاحبته بالمعروف والاحسان إليه والصبر على أذاه كما قال تعالى " وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً "،ولقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه الذين حاربوه وآذوه وكذا الصحابة رضى الله عنهم،فمن تأمل تعاملهم مع الكفار من الأقارب علِم بطلان وضلال سعى هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المؤمنين الراكعين الساجدين ويتعدون على والديهم بالأذى وكل ما يورده هؤلاء وأعوانهم من سفه فهي مردودة عليهم،والواجب على الجميع إنكار هذا الأمر والسعي في الحفاظ على أبنائنا من هذه الفتن وقطع السبل المؤدية للشبه ودعاة السوء الذين يحرضون الشباب على العنف والعدوان والتطاول على العلماء وولاة الأمر، والحقد على المجتمع ويهيجون عاطفتهم باسم الدين والجهاد والنصرة والأمر بالمعروف وتغيير المنكرات وغير ذلك، فينشأ الشاب مظلم القلب أسود النظرة للجميع حاقداً ناقماً فيقع في التكفير واستحلال الدماء المعصومة.

العميد بندر الأيداء: الدوافع تحتاج إلى وقفة «أسرية مجتمعية حكومية» فاران: على الأسر عدم التهاون

تكاتف المجتمع

وذكر الخبير الأمني العميد متقاعد بندر الايداء بإن الدوافع لارتكاب هذه الجريمة البشعة الدخيلة تحتاج إلى وقفة " أسرية مجتمعية حكومية "، لأن الشقيقين التوأمين قد نزعت الرحمة من قلوبهما وتجردا من الإنسانية وغسلت عقولهما حتى أصبحا مهيئين لارتكاب ابشع الجرائم تجلى ذلك من خلال أسلوبهما بارتكاب هذه الجريمة، ومعالجة هذا السلوك الإجرامي يكون بتكاتف المجتمع على اجتثاث هذه الأفكار الضالة ابتداء بالأسرة التي يجب أن تراقب وتتابع الأبناء وتتصدى لحمايتهم وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي،وعلى الجامعات ومؤسسات المجتمع أن تأخذ بدورها الكبير ولا بد أن تقوم بمكافحة هذه الأفكار من خلال التقنية التي يعيها الشباب والاستعانة بخبرات دولية متقدمة التي تعرضت عبر التاريخ لمثل هذه الأفكار.

وشددت الباحثة على أن يواجه المجتمع التقنية وتطوراتها فقد أصبحت تغسل العقول..وأكدت من المهم تشكيل فريق عمل فاعل للقيام ببرامج تستهدف فئات الشباب وصغار السن في المدارس والحلقات الدينية والأماكن العامة، ومن الضروري جداً التفعيل الأمثل لدور المرشد المدرسي بعيداً عن المثاليات من اهتمام بالمستندات الموثقة دون معايشة حقيقية لواقع الطلاب والطالبات،الذي قد يكشف من معايشة طلابه بعض الملاحظات ويكون العلاج من البداية،وحذرت من التهاون في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتناقل مقاطع فيديوهات قتل واجرام والذي تحاول أن تروجها هذه التنظيمات الإرهابية،ودعت إلى تكوين مناخ منزلي وتقوية الوازع الديني وبث روح الأفكار الجديدة لمواجهة افكارهم الخبيثة.

سقوط آخر الأقنعة

وذكرت الأستاذة عطاف العنزي ماجستير إدارة تربوية ومدربة أسرية بأن تنظيم داعش الإرهابي أسقط آخر أقنعته الإرهابية بعد أن وجه الشباب لقتل واستباحة دماء ذويهم وأقاربهم،وكشف أساليب دعاة الفتنة الذي يحاولون نشر افكارهم وسمومهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف الشباب وصغار السن، وبينت أنه لابد من حل ورصد التيارات الفكرية المتطرفة وتضافر جهود المؤسسات التربوية بتعاون وزارة التعليم لمواجهة هذه الأفكار ومعالجتها، وطالبت بتجفيف منابع وسائل التواصل الاجتماعي وكشف وتعرية دعاة الفتنة والضلال من الجميع،ولا بد من محاسبتهم وإيقاف ضلالتهم التي اصبحت عارية في هذه الوسائل يبثون الفتن وينشرون الشر، وختمت حديثها على أنه لابد من تواجد اخصائي اجتماعي في كل مدرسة متخصص بعلم النفس لمتابعة المتطرفين فكرياً ومعالجتهم نفسياً،ووضع مناهج تربوية تخضع لمقاييس نفسية اجتماعية دينية.

الشيخ عواد سبتي

العميد بندر الأيداء