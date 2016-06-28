رئيس محكمة يحدد ٢٢ مؤشراً عن انزلاق الشباب في سكة الإرهاب

وضع قاضٍ عددا من المؤشرات والملاحظات التي يجب مراقبتها من قبل المسؤولين، والأسرة، معتبرا تلك المؤشرات والتي تصل إلى ٢٢ عنصرا، جرس إنذار حيال جنوح أبنائنا للفكر الضال، واتجاهات العنف.

وقال معلقا على حادثة حي الحمراء بالرياض، والتي اعتدى فيها شابان على والديهما، ونتج عنه وفاة "أم" ، وإصابة "الأب"، أن الحادثة تعتبر عمداً وعدواناً على وجه الحيلة، والخداع بمكان مأمون، وطريقة يأمن معه المقتول من غائلة القاتل.

وأكد رئيس محكمة التنفيذ في منطقة تبوك سابقا القاضي الدكتور ياسر بن صالح البلوي على عدم استباق كلمة القضاء السعودي المتعلقة بجريمة حي الحمرا بالرياض.

وقال لـ "الرياض"، انه من حيث المبدأ الفقهي فإن ماصنعه الولدان بوالديهما من قبيل قتل "الغيلة" ، ويعرف في الشريعة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة، والخداع بمكان مأمون، وطريقة يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال، أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة، وإفشاء سر ، أو نحو ذلك.

وأكد أن أهم قضايا الساحة المجتمعية اليوم الحرية بالدراسة والتتبع هي مشكلة "التطرف" عند الشباب، والجنوح للعنف، اذ يتطلب الدراسة العميقة عن سُبل استكشاف مؤشرات هذا الفكر العنيف في بداياتها، وما يتعلق بذلك من نواحي اقتصادية واجتماعية، ونفسية، وفكرية. وبما يُبصِّر المهتمين أفراداً، وأُسرا ومؤسسات بما يمكنهم ملاحظته ثم إصلاحه مبكراً.

واشار إلى أن ضبط الاتجاهات، والمعتقدات، والرؤى، مثل التطرف الفكري، واعتناق الفكر التكفيري، اكثر صعوبة، وأقل دقة من ضبط الاتجاهات، والأحداث، والظواهر في العلوم الطبيعية التجريبية التي تخضع للفحص، والتمحيص، والقياس، ومن هنا تأتي صعوبة بناء المؤشر.

واضاف قائلا:" جاء في أثر عمر مِن قَتْل الجماعة للغُلام خشيةَ أن يفضحَهم قتل غيلة، ولم يكن ذلك على مال ولا لأخذ شيء من الغلام وهو نوعٌ من أنواع الحرابة لا عفو فيه لا للأولياء ولا لغيرهم".

وأوضح القاضي ياسر البلوي، أن هذا الحد شرع لأجل مصلحة المجتمع، فالله تعالى أوجبه على مرتكبي الجرائم البشعة الموغلة في الخديعة، والخفية، والتي تأنفها الطبائع البشرية السليمة، حيث نجد أن الجريمة كانت قتلا بختل خوفاً من أمر ما، وقد أخذا ما مع والدهما من سيارة، وهي من أعظم الجرائم، وكانت ضد أقدس علاقة إنسانية حيث قتلا "والديهما"، وكان ذلك في شهر رمضان وهو من الأشهر الفضيلة، وفي بيت كان آمناً وسكناً مطمئنا تعيش فيه الأسرة بسلام فأي انتكاسة هذه.

مؤشرات جنوح الشباب

وحدد القاضي ياسر البلوي ٢٢ ملاحظة، ومؤشراً مبدئياً تتطلب اليقظة من المسؤولين والأهالي، وتعتبر كجرس إنذار حيال جنوح أبنائهم للفكر الضال واتجاهات العنف، ابرزها سهولة اتهام الآخرين بالكفر والضلال، وتكفير الحكومات، ورجال الأمن واستحلال قتلهم، والتحريض المستمر ضد جماعات وفئات مخالفة في الدين أو المذهب، وانتقاد العلماء، وتكفيرهم، وتفضيل علماء متطرفين عليهم، وهجرة المساجد لكون الخطيب، أو إمام المسجد معينا من قبل الحكومة، ومواليا لها أو يدعو للإمام.

واعتبر أن الفرح بالعمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة، واعتبارها انتصارا لله وللرسول، واعتبار ضلال الفئات المخالفة لمعتقدة سببا كافيا للقتل بجميع الوسائل، أبرز المؤشرات التي يجب مراقبتها، إضافة الى ملاحظة التشدد تجاه أهله خاصة النساء، واعتبار مناهج الدين الحكومية متساهلة، ومفرطة في نقل تعاليم الدين الصحيح، والشعور بالغربة، وتكرار ذلك على لسانه، ولبس الملابس المختلفة عن مجتمعه كالعمامة، أو اللبس الأفغاني.

كما أكد أن الشرود الذهني، وملاحظة الرغبة في الانتقام في كل من يخالف رأيه، مؤشرات أخرى ينبغي مراقبتها، اضافة الى التعلق بشدة بالكرامات، وخوارق العادات، والمنامات، والبطولات التي تحكى عن الإرهابيين، وإهمال الدراسة، أو العمل، والعزلة عن أسرته، والأصدقاء، وإهمال الاهتمام بنفسه، وشعره وأظافره، والاحتفاظ بالشارات، والشعارات للجهات المتطرفة والإرهابية، والتعامل مع الآخرين بحذر مبالغ فيه.

وشدد على ملاحظة إثارة البلبلة في وسائل التواصل مع قضايا المجتمع، والسجال مع الدعاة في مساجد باعتراضات متطرفة ودفاع عن بعض المتطرفين ، والانتقاد الدائم للحكومة وادعاء عدم نصرتها لقضايا المسلمين، والاختفاء لأيام في أماكن مجهولة دون اشعار الوالدين، ومصاحبة المعروفين بالميول العنيفة تجاه المجتمع.

تعديل السلوك

وقال :"نجد في بلادنا اهتماماَ كبيراً في دراسة هذه الظاهرة، ومعالجة الجانحين، والحزم مع الغالين، وتجربة وزارة الداخلية في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة خير مثال للمعالجة النفسية والفكرية، والناعمة للجانحين، ونتطلع لأن تلعب قطاعات ومؤسسات الدولة دوراً مبادراً، كلٌّ في مجاله وتخصصه لمحاصرة هذه الظاهرة في مهدها وتطويقها، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً أفرداً ومؤسسات وفق أدوارنا ومسؤولياتنا تجاه الأسرة والمدرسة والشارع والمسجد".

وشدد على ضرورة دعم المناشط الشبابية، وحلقات التحفيظ والمراكز الشبابية بما يحصنهم، وإشغالهم بالمفيد، وتعزيز مايرسخ ولاءهم لدينهم وحكومتهم، ومجتمعهم حيث يتعلمون أساليب الحوار، وحب الوطن لأنه مهبط الوحي، وبه الحرمان الشريفان، وعلمه راية التوحيد الخفاقة، ويتم تحذيرهم بكيفية وصول تلك الجماعات الضالة للشباب واستغلالهم للمواقع الإلكترونية والكتب والمنشورات، والدعايات الزائفة.