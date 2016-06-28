أخصائي نفسي: «داعش» يتلاعب بالأفكار للسيطرة على عقول اليافعين والشباب

د. عبدالرحمن الصبيحي

وصف أخصائي نفسي "جريمة الحمراء" التي ارتكبها الحدثان المغرر بهما من التنظيم الإرهابي "داعش" بأنها دليل على تؤغل الفكر التكفيري في عقول شبابنا.

وقال الاخصائي النفسي د. عبدالرحمن عبدالله الصبيحي: ما حصل في الحمراء هو امتداد لكل الجرائم السابقة ذات الطابع الارهابي، غير أن ما يثير الاستغراب في هذه الجريمة عن سابقاتها هي انها اتت من قبل اخوين توأمين، وكانت تجاه كل افراد العائلة، وهذا دليل على تؤغل الفكر التكفيري في عقول شبابنا، من خلال استراتيجية قديمة لكنها تتجدد بتطور استخدامها، الا وهي استراتيجية التلاعب في اتجاهات الافراد.

وأشار د. الصبيحي إلى أن ما يقوم به التنظيم الإرهابي "داعش" بالتأثر على اليافعين والشباب هو قضية هامة في مجالات علم النفس، فتغيير الاتجاهات يجعلك تتحكم بالفرد لدرجة انه يلبي رغبتك فإذا طلبت منه الانتحار، والقصص في هذا المجال كثير لجماعات اتخذت منهجاً دينياً بادارة شخص اقنعهم بالانتماء إلى فكرته العقدية، ثم امرهم في يوم محدد بالانتحار الجماعي.

وأكد الأخصائي النفسي ضرورة ايلاء قضية تغيير الاتجاهات والتلاعب بها تحتاج اهتماماً أكبر، وان تكون مناهجنا وبرامجنا مبنية على توجهات محددة ومدروسة من قبل متخصصين، حتى تضمن لنا في اي اتجاه يسير شبابنا، وما هي نظرته العقائدية نحو الاخرين من حوله، واصحاب المذاهب والاديان الآخرى.