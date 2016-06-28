د. القحطاني: ينبغي تفاعل القطاعات الأمنية والشرعية والإعلامية.. ونقاش الشباب بالفكر والمنطق

طالب مدير مركز التفاؤل للاستشارات الاجتماعية بالدرعية د. فهد بن محمد القحطاني بإطلاق حملة وطنية توعوية شاملة ترعاها الدولة لحماية شبابنا من وحل الفكر الضال تتضمن كافة الجوانب التربوية والفكرية والشرعية مدروسة بأسلوب عملي وعلمي ونفسي واجتماعي تخاطب عقول الشباب وتوضح لهم المخططات الإرهابية التي تستهدفهم وتستهدف الوطن والعقيدة وتكون المدارس والجامعات هي الهدف الأول لها ووضع برامج حوارية إعلامية معد لها بشكل فعال ومؤثر تخاطب عقول الشباب وتفتح الحوار معهم بالتعاون مع هيئة كبار العلماء والتربويين والمختصين في الجوانب النفسية والاجتماعية وترعها وزارة الداخلية.

وقال د. القحطاني أن حالات القتل التي تقع بين الحين والآخر تعطي مؤشرا خطيرا أن الفكر الضال أصبح يمثل خطراً حقيقياً على المجتمع، فالابن الذي يقتل والديه اقرب الناس إليه يمكن أن يقتل مجتمعا بأكمله، ويؤكد قدرة التنظيمات الإرهابية على التأثير وبالخفاء على أفكار الشباب وغسل عقولهم، وفق طرق يتبعونها لاستدراجهم وتوجيه فكرهم فيما يخدم مخططاتهم الإرهابية لضرب المجتمع وإحداث الخصام والتصادم.

وأضاف: ومن هذه الحالات التي تخرج لنا بين الحين والآخر وتسترعي الانتباه من جميع فئات المجتمع، وبخاصة ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء، والتي كان اخرها الجريمة الشنعاء بقتل شابين لوالدتهما ومحاولة قتل والدهما وشقيقهما، وفي نظري أن من أبرز أسباب مثل هذه الحالات غياب الحوار الإيجابي بين الشباب وبين الوالدين من ناحية، وبين المعلمين والتربويين، وعدم كفاءة بعض الحوارات التي تكون بين الحين والآخر حول هذا الموضوع، وخاصة أن هذه الفئة لا تعترف بالعلماء المعتبرين.

وقال د. القحطاني: المفترض أن يعتمد الحوار على الجانب العقلي والاجتماعي، وهذا منهج نبوي معتبر، كما فعل مع الشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزنا، كيف انتقل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الاجتماعي، ولم يتل عليه آية أو حديثا، وإنما نقله للنظرة الاجتماعية بقوله أترضاه لأمك وهكذا، ثم كانت النتيجة نقلة نوعية في التفكير والتوجه.

وزاد: يجب أن يكون هناك تفاعل بين جميع القطاعات الأمنية والشرعية والإعلامية باختيار أسلوب الحوار والنقاش، مع اختيار أوقات الذروة الإعلامية، والواجب أن يكون هناك حملة وطنية ترعاها الدولة تشمل كافة الجوانب التربوية والفكرية والشرعية، مدروسة بأسلوب عملي نفسي اجتماعي، وتكون المدارس والجامعات هي الهدف الأول لها، ووضع برامج حوارية إعلامية معد لها بشكل فعال ومؤثر، تخاطب عقول الشباب وتفتح الحوار معهم، بالتعاون مع هيئة كبار العلماء والتربويين والمختصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، وترعاها وزارة الداخلية وتدعمها لتحقيق الهدف منها بتنوير عقول الشباب وتحذيرهم من الفكر الضال، مع تواصل واستمرارية هذه الحملة.

وحث د. القحطاني في ختام حديثه لـ "الرياض" على أهمية توعية جميع أفراد المجتمع ببعض الصفات التي تدعو للحذر من أي شخص يتصف بهذه الصفات المنحرفة، وعدم استثارة الشباب ببعض البرامج الإعلامية التي فيها تنقص وتهجم على بعض الثوابت الإسلامية والوطنية.