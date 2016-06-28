بمبادرة من «مسك الخيرية».. الطلبة يبدأون الدراسة في برنامج إعداد القادة لمدة سبعة أسابيع

مكنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" 100 طالب وطالبة منتظمين في المرحلة الثانوية بالتعليم العام، من الالتحاق ببرنامج إعداد القادة في جامعة هارفرد الذي بدأ في مدينة بوستن الأميركية، يوم الاثنين 15 رمضان 1437هـ الموافق 20 يونيو، ويستمر لمدة سبعة أسابيع، حيث خصصت "مسك الخيرية" 12.5% من المقاعد التي يبلغ عددها 800 مقعد، ويتنافس عليها طلبة متميزون من أكثر من50 دولة حول العالم، للطلبة السعوديين هذا العام.

وتعد مشاركة الطلبة السعوديين في برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات "مسك الخيرية" بالشراكة مع جامعة هارفرد، وبرعاية شركة أرامكو السعودية، وهو برنامج متميز علمياً على المستوى العالمي، ويتقدم له أكثر من سبعة الاف طالب وطالبة من دول مختلفة حول العالم يتجاوز عددها 50 دولة، ويـقبل منهم قرابة 800 طالب وطالبة، فيما تقدم الجامعة في هذا البرنامج مقررات عديدة تزيد عن 200 مقرر للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، وعلى المشارك أو المشاركة في البرنامج اختيار مقررين بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لدراستها بانتظام في الجامعة. وسيتضمن برنامج إعداد القادة بجامعة هارفرد خلال الأسابيع المقبلة، مناهج تعليمية مبتكرة، وعددا من الأنشطة والفعاليات، من شأنها جميعاً تهيئة الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية وتمكينهم من تكوين قاعدة معرفية قوية ومتميزة من جامعة عريقة، واطلاع الطلبة على أدوات ومهارات التخطيط للمستقبل، بهدف مساعدتهم على الانطلاق والاستزادة مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية. وكانت "مسك الخيرية" قد عقدت قبل شهر ورشة عمل متخصصة، جمعت فيها الطلبة لإطلاعهم على التعليمات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى أميركا وطريقة الدراسة في جامعة هارفرد وأنماط الحياة في مدينة بوستن.

كما تخلل ورشة العمل تعريف الطلبة بمؤسسة مسك الخيرية ودورها في دعم الشباب وتطلعاتها للأثر الايجابي الذي سيحققة البرنامج، وتعريفهم كذلك بالبرنامج وأهدافه وتهيئتهم لتحقيق التوقعات المنتظرة منهم وتحفيزهم لبذل الجهود أثناء المشاركه في البرنامج.