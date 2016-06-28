بمبادرة من «مسك الخيرية».. الطلبة يبدأون الدراسة في برنامج إعداد القادة لمدة سبعة أسابيع

مكنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" 100 طالب وطالبة منتظمين في المرحلة الثانوية بالتعليم العام، من الالتحاق ببرنامج إعداد القادة في جامعة هارفرد الذي بدأ في مدينة بوستن الأميركية، يوم الاثنين 15 رمضان 1437هـ الموافق 20 يونيو، ويستمر لمدة سبعة أسابيع، حيث خصصت "مسك الخيرية" 12.5% من المقاعد التي يبلغ عددها 800 مقعد، ويتنافس عليها طلبة متميزون من أكثر من50 دولة حول العالم، للطلبة السعوديين هذا العام.
وتعد مشاركة الطلبة السعوديين في برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات "مسك الخيرية" بالشراكة مع جامعة هارفرد، وبرعاية شركة أرامكو السعودية، وهو برنامج متميز علمياً على المستوى العالمي، ويتقدم له أكثر من سبعة الاف طالب وطالبة من دول مختلفة حول العالم يتجاوز عددها 50 دولة، ويـقبل منهم قرابة 800 طالب وطالبة، فيما تقدم الجامعة في هذا البرنامج مقررات عديدة تزيد عن 200 مقرر للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، وعلى المشارك أو المشاركة في البرنامج اختيار مقررين بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لدراستها بانتظام في الجامعة. وسيتضمن برنامج إعداد القادة بجامعة هارفرد خلال الأسابيع المقبلة، مناهج تعليمية مبتكرة، وعددا من الأنشطة والفعاليات، من شأنها جميعاً تهيئة الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية وتمكينهم من تكوين قاعدة معرفية قوية ومتميزة من جامعة عريقة، واطلاع الطلبة على أدوات ومهارات التخطيط للمستقبل، بهدف مساعدتهم على الانطلاق والاستزادة مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية. وكانت "مسك الخيرية" قد عقدت قبل شهر ورشة عمل متخصصة، جمعت فيها الطلبة لإطلاعهم على التعليمات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى أميركا وطريقة الدراسة في جامعة هارفرد وأنماط الحياة في مدينة بوستن.
كما تخلل ورشة العمل تعريف الطلبة بمؤسسة مسك الخيرية ودورها في دعم الشباب وتطلعاتها للأثر الايجابي الذي سيحققة البرنامج، وتعريفهم كذلك بالبرنامج وأهدافه وتهيئتهم لتحقيق التوقعات المنتظرة منهم وتحفيزهم لبذل الجهود أثناء المشاركه في البرنامج.
كما عملت ورشة العمل على تعريف الطلبة على بعضهم البعض وتعزيز مشاركتهم لبعض في التطلعات والاهداف بما يسهل لاحقا اندماجهم وتعزيز روابط الزمالة الايجابية بينهم خلال البرنامج، وشرح وتوضيح إجراءات استخراج التأشيرة التي تتطلبها المشاركة في البرنامج، والاجابة على الأسئلة والاستفسارات بما يسهل استكمال الإجراءات المعلقة لدى بعض الطلبة. ويعد برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم والاجتماعية والتكنولوجية، حيث تؤمن المؤسسة بأن التعليم يعد ركيزة أساسية لنهضة الأمم وقاطرة تعبر بالمجتمع نحو آفاق التقدم والتطور، عبر إنتاج عقول مفكرة وواعية وقادرة على إدارة وبناء مؤسسات المجتمع وركائزه الأساسية، وتهيئة الكوادر البشرية والكفاءات القادرة على إنشاء وقيادة مشروعات التنمية بكل مستوياتها. كما تعكس شراكة "مسك الخيرية" مع جامعة هارفرد، الاهتمام بالشراكات الدولية من منطلق أن تجارب المنظمات والمؤسسات الدولية المتميزة يتيح اطلاعا أوسع وأشمل على ما أنتجته مختلف الثقافات من أعمال تعليمية وثقافية وإعلامية، لتحقيق الاستفادة وكسب الخبرات المتنوعة من جانب، وإبراز المقدرة الوطنية لدى الشباب السعودي وإبداعاتهم ومشاركتهم لنظرائهم في العالم من جانب آخر.