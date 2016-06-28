أمانة الرياض تخصص 30 فعالية للشباب.. تستحوذ على 20% من برامج العيد

‏‫أعدت أمانة منطقة الرياض 30 فعالية في برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك هذا العام لمعايدة الشباب ومنحهم الفرصة للاختيار بين باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية وعروض السيارات والطيران والأعمال المسرحية والتراثية وعروض الإثارة والتحدي خلال العيد. وأضح المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، المشرف على احتفالات العيد بالرياض أن برنامج الفعاليات المخصصة للشباب في احتفالات العيد هذا العام يضم حوالي 20% من الفعاليات مخصصة للشباب فقط وتشمل عروض الطائرات الرياضية وسباقات كسر حاجز الزمن والسيارات المعدلة وعروض الإثارة والتحدي والدراجات إلى جانب الأعمال المسرحية المخصصة للرجال وكذلك العروض التراثية والمسابقات الرياضية، ومشاهدة الألعاب النارية والفعاليات وكذلك عروض الفلكلورية و فعاليات الهجانة والسيارات الكلاسيكية والأمسيات الشعرية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، المشرف على احتفالات العيد بالرياض إلى حرص الامانة على توفير كل سبل الراحة في مواقع احتفالات العيد المخصصة للشباب وتشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة جميع الفعاليات واستطلاع رأي الشباب فيما يقدم من فعاليات بما يدعم جود الأمانة لتطوير وتجديد برنامج احتفالات العيد بما يلبي احتياجات الشباب من مصادر الترفيه خلال إجازة العيد، ويتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات.

مسابقة للسيارات المعدلة

سباق السيارات

في كل عام تتوسع النشاطات في العيد

م. إبراهيم الهويمل