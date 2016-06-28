تدشين نظام التصاريح الإلكترونية بمقر «الداخلية» بالعاصمة المقدسة

دشن قائد حراسات وزارة الداخلية العميد جمال العقيل، بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة المقدسة النظام الجديد للتصاريح الالكترونية، وذلك في اطار تحديث الانظمة الالكترونية التي تسهم في رفع كفاءة العاملين، وتقنية آلية التحكم في الدخول للمقرات الامنية. واستمع العميد العقيل إلى شرح مفصل حول آلية عمل النظام الخاص بعملية التحكم بدخول الموظفين والعاملين لمباني وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة، من قبل مدير إدارة التطبيقات بالادارة العامة لتقنية المعلومات الرائد خالد المحمدي، والرائد مسفر القحطاني، وبحضور كل من العقيد الركن فهد بن عريعر والرائد نواف السعيد والملازم اول عادل العتيبي.