خبر في الجول - انفراجة في أزمة محمد حلمي.. والمدرب في مران الزمالك

شهدت الساعات المبكرة من يوم الثلاثاء انفراجة في أزمة محمد حلمي المدير الفني للزمالك، إذ تراجع عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها بسبب تدخلات مرتضى منصور رئيس النادي في عمله.

وجرت اتصالات مكثفة بين أعضاء مجلس الإدارة ومحمد حلمي وجهازه المعاون لإثنائه عن الاستقالة.

وعلم FilGoal.com أن أعضاء الجهاز الفني كاملا وافقوا على قيادة مران العاشرة مساء الثلاثاء حتى لا يتهموا بالتنصل من المسؤولية.

ونجح أعضاء الجهاز الفني في إقناع محمد حلمي بالعدول عن قرار الرحيل والاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

وكان محمد حلمي قد قرر الاستقالة عقب مباراة المصري التي انتهت بالتعادل 2-2 وذلك رغم قيادته للفريق في تسع مباريات انتهت واحدة فقط بالتعادل وفاز في ثمانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الثالث من يوليو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الذي توج به الأهلي رسميا.

ويتصدر الزمالك مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء وفاق سطيف من البطولة ويخوض أول لقاء بعد إلغاء مباراتيه ضد الفريق الجزائري يوم 17 يوليو المقبل أمام ماميلودي صنداونز.