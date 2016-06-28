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الأهلي يعلق لـ في الجول ارتباط اسم يول بتدريب انجلترا

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الأهلي يعلق لـ في الجول ارتباط اسم يول بتدريب انجلترا الأهلي يعلق لـ في الجول ارتباط اسم يول بتدريب انجلترا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مارتن يول المدير الفني مستمر في تعاقده ردا على أنباء ترشيحه لتدريب إنجلترا.

الأمر ليس ترشيحا رسميا، ولكنه تابع لاستفتاء عبر موقع مراهنات تابع لشبكة سكاي سبورتس البريطانية قد وضعت اسم مارتن يول ضمن قائمة مرشحة لتدريب إنجلترا عن طريق الجماهير يتصدرها جوناثان ثاوثجيت، ويأتي جوزيه مورينيو في القائمة.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "يول مرتبط بعقد مع الأهلي ومستمر في عمله ولا مجال للحديث عن هذا الأمر قبل ساعات من خوض مباراة هامة".

ويلعب الأهلي مع أسيك أبيدجان في العاشرة مساء الثلاثاء بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية للبت فيها، وفي حال وصول ذلك سنجتمع معه لمناقشة العرض".

وتوج يول مع الأهلي بأول بطولة دوري في مسيرته التدريبية.

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