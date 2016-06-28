فتح: التصدى لاقتحامات المستوطنين للأقصى فرض وواجب دينى ووطنى

دعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) إلى ضرورة شد الرحال والرباط فى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة فى هذه الأيام حيث تحاول حكومة الاحتلال فرض أمر واقع جديد يهدف إلى السماح بدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى فى رمضان وخاصة فى العشرة الأواخر رغم أن هناك اتفاق مسبق بين الأوقاف الأردنية والحكومة الاحتلالية على حرمة هذا الشهر وعدم السماح لأى سائح من غير المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك فى هذه الأيام إلا أن الاحتلال الإسرائيلى سمح بدخول المتطرفين اليهود لا بل واعتقل كل من حاول منعهم وصدهم واعتدوا على المصلين وعلى حراس المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت (فتح) فى بيان صحفى، الثلاثاء، على لسان الناطق الرسمى باسمها فى القدس المحتلة رأفت عليان كافة أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده إلى ضرورة شد الرحال للأقصى والرباط فيه مؤكدا ان التصدى لاقتحامات المستوطنين فرض وواجب دينى ووطنى كما طالب عليان كافة المسلمين فى العالم من كافة الجنسيات لشد الرحال للأقصى مؤكدا أن المسجد الأقصى يتعرض لخطر حقيقى لذا يتوجب على كل مسلم فى العالم حمايته والدفاع عنه من خلال زيارته والصلاة فيه.

وقال عليان أن الشعب الفلسطينى وخاصة المقدسى لن يسمح لمخطط الاحتلال أن يمر فى المسجد الأقصى ولكن مطلوب دعم عربى واسلامى على الأقل بزيارته والصلاة فيه مؤكدا أن التواجد فى الأقصى وساحته أحد أهم وسائل الدفاع عنه فى وجه الاحتلال ومخططاته.

وحيا عليان أبناء الشعب الفلسطينى الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى رغم حمايتهم من جيش الاحتلال وشرطته حيث أصيب أكثر من 13 فلسطينى من ضمنهم عضو مكتب حركة (فتح) فى القدس عبير زياد واعتقال آخرين من جنسيات مختلفة مما يدل على ضرورة مشاركة كافة مسلمين العالم لشد الرحال للمسجد الأقصى ورباط فيه.

وختم عليان أن حركته ستبقى تدافع عن القدس والمسجد الأقصى بكل الطرق والوسائل وان مقاومة الاحتلال الإسرائيلى واجب وطنى ودينى وان اجراءات الاحتلال من اعتقال وإبعاد وقمع لن يثنينا عن الدفاع عن اقصانا وعاصمتنا.

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