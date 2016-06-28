مسئول ليبى يطالب بإيقاف رواتب وزراء حكومتى "الغويل" و"الثنى"

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فتحي المجبرى مدير إدارة الميزانية ومدير مركز المعلومات والتوثيق ايقاف مرتبات الوزراء والوكلاء فى الحكومات السابقة.

وقال المجبرى فى رسالة بعثها بصفته رئيس اللجنة المالية إلى مدير إدارة الميزانية ومدير مركز المعلومات والتوثيق ونشرته بوابة الوسط إنه "استنادا للمنشور رقم 2 لسنة 2016 الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بشأن مباشرة الوزراء المفوضين مهام الوكلاء، عليه يطلب منكم إيقاف تحويل مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين فى الحكومات السابقة".

وشكل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى شهر أبريل الماضى لجنة مكونة من سبعة أشخاص، برئاسة نائب رئيس المجلس فتحى المجبرى تتولى إدارة الميزانية والخزانة، وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات، واعتماد جميع أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة.

وألزم القرار مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة المشكلة، كما منح القرار للجنة صلاحية النظر في طلبات الوزارات والهيئات والحكومات والجهات بتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم الحكومة لمهامها.

كما طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحى المجبرى إيقاف تحويل المكافآت والعمل الإضافى إلا بعد موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى.

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