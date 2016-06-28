أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول ليبى يطالب بإيقاف رواتب وزراء حكومتى "الغويل" و"الثنى"

Google+ Print
مسئول ليبى يطالب بإيقاف رواتب وزراء حكومتى "الغويل" و"الثنى" مسئول ليبى يطالب بإيقاف رواتب وزراء حكومتى "الغويل" و"الثنى"
طالب نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فتحي المجبرى مدير إدارة الميزانية ومدير مركز المعلومات والتوثيق ايقاف مرتبات الوزراء والوكلاء فى الحكومات السابقة.

وقال المجبرى فى رسالة بعثها بصفته رئيس اللجنة المالية إلى مدير إدارة الميزانية ومدير مركز المعلومات والتوثيق ونشرته بوابة الوسط إنه "استنادا للمنشور رقم 2 لسنة 2016 الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بشأن مباشرة الوزراء المفوضين مهام الوكلاء، عليه يطلب منكم إيقاف تحويل مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين فى الحكومات السابقة".

وشكل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى شهر أبريل الماضى لجنة مكونة من سبعة أشخاص، برئاسة نائب رئيس المجلس فتحى المجبرى تتولى إدارة الميزانية والخزانة، وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات، واعتماد جميع أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة.

وألزم القرار مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة المشكلة، كما منح القرار للجنة صلاحية النظر في طلبات الوزارات والهيئات والحكومات والجهات بتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم لمهامها.

كما طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحى المجبرى إيقاف تحويل المكافآت والعمل الإضافى إلا بعد موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى.

- أخبار ليبيا..القائد العام للجيش الليبى يصل موسكو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية