أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

متحدث"دعم مصر": لسنا مع إلغاء الدعم عن البنزين ولكن ترشيديه

Google+ Print
متحدث"دعم مصر": لسنا مع إلغاء الدعم عن البنزين ولكن ترشيديه متحدث"دعم مصر": لسنا مع إلغاء الدعم عن البنزين ولكن ترشيديه
أكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، أنه ليس مع إلغاء الدعم عن البنزين بشكل نهائى ولكن مع ترشيده بحيث يصل إلى الفئات التى تستحقه وليس إلى جميع الفئات.

وأضاف المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن هناك فئات تمتلك سيارات صغيرة وينتمون لأسر متوسطة وليست غنية وهؤلاء يحتاجون إلى الدعم فى البنزين، لكن الطبقة الغنية لا بد من منع دعم البنزين عنها.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقد استمرار دعم المنتجات البترولية، قائلا: " تواجه عجز فى الموازنة، لا أدرى لماذا تدعم المنتجات البترولية حتى الآن".


>- رئيس البرلمان منتقدًا استمرار دعم الوقود: لا أدرى لماذا تدعم الحكومة البنزين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل