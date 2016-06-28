متحدث"دعم مصر": لسنا مع إلغاء الدعم عن البنزين ولكن ترشيديه

أكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر ، أنه ليس مع إلغاء الدعم عن البنزين بشكل نهائى ولكن مع ترشيده بحيث يصل إلى الفئات التى تستحقه وليس إلى جميع الفئات.

وأضاف المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن هناك فئات تمتلك سيارات صغيرة وينتمون لأسر متوسطة وليست غنية وهؤلاء يحتاجون إلى الدعم فى البنزين، لكن الطبقة الغنية لا بد من منع دعم البنزين عنها.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقد استمرار دعم المنتجات البترولية، قائلا: "الحكومة تواجه عجز فى الموازنة، لا أدرى لماذا تدعم المنتجات البترولية حتى الآن".

- رئيس البرلمان منتقدًا استمرار دعم الوقود: لا أدرى لماذا تدعم الحكومة البنزين

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