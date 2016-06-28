"الصحة": إنشاء 6 وحدات طب أسرة بحى الأسمرات بـ 4.7 مليون جنيه

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم دعم مشروع حى الأسمرات بالمقطم بـ 6 وحدات طب أسرة بواقع وحدتين بكل مرحلة بتكلفة 4.7 مليون جنيه.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوحدت ستقدم خدمات طبية مجانية إلى ملاك وساكنى حى الأسمرات، مشيراً إلى أن تكلفة الوحدة الواحدة ما يقرب من 800 ألف جنيه.

وأضاف أن الجهة التى تولت بناء الحى لم تقم بتخطيطه ليكون به وحدات طب أسرة فلجأت الوزارة إلى تخصيص بعض الأدوار السفلية من العمارات السكنية لتكون وحدات طب أسرة لساكنى الحى.

وأوضح المصدر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدتين الخاصين بالمرحلة الأولى فى 30 يونيو.

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