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وزير التعليم يعتمد اليوم نسب نجاح نتيجة "الدبلومات الفنية"

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وزير التعليم يعتمد اليوم نسب نجاح نتيجة "الدبلومات الفنية" وزير التعليم يعتمد اليوم نسب نجاح نتيجة "الدبلومات الفنية"
يعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نسب النجاح نتيجة الدبلومات الفنية فى كافة التخصصات.

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه يتم عرض نسب النجاح على الدكتور الهلالى الشربينى فى جميع الشعب والتخصصات " تجارى وزراعى وصناعى نظام ثلاث وخمس سنوات" لاعتمادها.

وأضاف ، نائب الوزير لـ" اليوم السابع، أنه عقب اعتماد نسب النجاح فى التخصصات المختلفة سيتم تحديد موعد إعلانها فى غضون أيام قليلة، لافتا إلى أن النسبة المئوية للنجاح قريبة من العام الماضى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الكنترولات انتهت من الإحصاء المركزى، وتم تجميع النتيجة ومراجعتها بشكل دقيق، وتحديد الأوائل فى كل شعبة وتخصص، لافتا إلى أن إعلان النتيجة سيكون خلال أيام قليلة من وقت اعتماد النسب فى كل شعبة.

- مصادر: نيابة أمن الدولة تسلمت ملف تحقيقات تسريبات الثانوية الثانوية.. التحقيق تتضمن اعترافات المتهمين وتحريات الأجهزة الأمنية وخطابات من "التربية والتعليم" بإمكانية تسريب الامتحانات من خلال 4 جهات
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