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السيطرة على حريق كشك مثلجات و آيس كريم بنادى الشمس

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السيطرة على حريق كشك مثلجات و آيس كريم بنادى الشمس السيطرة على حريق كشك مثلجات و آيس كريم بنادى الشمس
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق نشب فى كشك يبيع المثلجات والآيس كريم داخل نادى الشمس بمصر الجديدة، وذلك بعد انتقال سيارة إطفاء و تمت عملية إخماد الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نادى الشمس وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بسيارة إطفاء وإخماد الحريق.

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء بدون إصابات
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