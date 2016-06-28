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ضبط مخزن سرى به 700 كيلو بانجو بوادى تلعة الخواصى فى نوبيع

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ضبط مخزن سرى به 700 كيلو بانجو بوادى تلعة الخواصى فى نوبيع ضبط مخزن سرى به 700 كيلو بانجو بوادى تلعة الخواصى فى نوبيع
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نويبع، جنوب سيناء، من ضبط مخزن به ما يقرب من 700 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن، مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة نويبع بقيام مجموعة من تجار المواد المخدره بتخزين كمية كبيرة لنبات البانجو، لتهريبها وبيعها أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث خزنوها في أحد الأودية الجبلية بوادى تلعة الخواصي بطريق وتير دائرة القسم.

تم الإعداد لمأمورية مدعومة بقوات أمن وتم ضبط مخزن به حوالى 700 كيلو من نبات البانجو المخدر، ولم يتم القبض على متهمين وجار تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن المتهمين.

بانجو (1)
>

البانجو المضبوط

بانجو (2)
>

البانجو

بانجو (3)
>

جانب من البانجو المضبوط

ضبط 2 طن بانجو فى مخزن بطور سيناء

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مصر 365