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القبض على خادمة سرقت فيزا كارت لصاحبة شقة وسحبت رصيدها بالكامل فى المنيا

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القبض على خادمة سرقت فيزا كارت لصاحبة شقة وسحبت رصيدها بالكامل فى المنيا القبض على خادمة سرقت فيزا كارت لصاحبة شقة وسحبت رصيدها بالكامل فى المنيا
القت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على خادمة سرقت فيزا كارت أحد أصحاب الشقق السكنية وسحبت كل الرصيد من البنك، وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد تلقيه بلاغ من "روان .م"29 سنه صيدلانيه من المنيا باكتشافها سرقة الحافظة الخاصة بها وبداخلها بطاقة الرقم القومى وفيزا كارت خاصة بها وذلك من داخل مسكنها حيث لا توجد أثار عنف أو كسر بباب الشقة.

وأضافت بأنها حال توجهها للبنك الأهلى لعمل إجراءات إيقاف الفيزا كارت فوجئت بسحب الرصيد المتواجد بها ويقدر بمبلغ 38 ألف و400 جنيه ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات.

وتوصلت التحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة "عطيات .ع"22سنه تعمل خادمة بمسكن المبلغة وقامت بمغافلتها حال تواجدها بالمسكن وسرقت حافظة النقود تم القبض على المتهمة وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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