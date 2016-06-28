3 أضرار للاستخدام المفرط للهاتف المحمول.. أبرزها نشر العدوى

أحدثت التكنولوجيا ثورة فى الهواتف المحمولة وعالم الاتصالات فى القرن الـ21، وشهدت زيادة سريعة فى السنوات الأخيرة، اعتبارا من أول يناير 2014.

ووفقا للتقديرات النهائية فكشفت إحصائيات لمركز "BIO" الأمريكية عن امتلاك 90% من البالغين فى الولايات المتحدة الهاتف الخلوى، ويمتلك 32% أجهزة التابلت، و4% يمتلك جهاز كمبيوتر لوحى، ويعد إدمان الأجهزة التكنولوجية تدمر الصحة ببطء وتظهر النتائج على الجسم بصورة مختلفة.

وأبرزت الدراسات المختلفة الجانب السلبى للاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، وهنا 5 أسباب عن لماذا الهواتف المحمولة سيئة لصحتك:

1-يعيق النوم

2-ينشر العدوى

>ضوء الهواتف المحمولة يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم ويطالب إنتاج الهرمونات التى تشجع على اليقظة، وعلاوة على ذلك هناك فرصة مرتفعة من الاستيقاظ فى منتصف الليل بسبب أصوات التنبيه والاهتزازات.>إذا كنت تستخدم الهاتف فى الحمام، المستشفى، السوق أو غيرها من الأماكن العامة، فهناك احتمال كبير أن جهازك يكون ملوثا للغاية.

فى دراسة أجريت فى 2011 بجامعة لندن، حلل الباحثون حوالى 400 هاتف محمول، ومن المثير للصدمة أنه كان 92% من الهواتف مليئة بالبكتيريا.

وأوضحت الدراسة أن التلوث الجرثومى من الهواتف المحمولة قد يكون بمثابة موجهات لعدوى المستشفيات فى وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة.

3-يرفع مشاكل القلب

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>الإشعاع الصادر من الهواتف المحمولة ليس جيدا على صحة القلب، حيث إن الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف المحمولة تسبب الأكسدة وتضعف أغشية الخلايا. والإشعاع المنبعث من الهواتف اللاسلكية، بما فى ذلك الهواتف النقالة، يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وفقا لدراسة فى عام 2010 نشرت فى المجلة الأوروبية لعلم الأورام.

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