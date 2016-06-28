مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول المحلة ويستمع لشكاوى المساجين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، الخدمات الخارجية المعينة لتأمين المنشآت المهمة وشدد على تسيير الحركة المرورية بمدينة المحلة بعد تعزيز قسم مرور المحلة بعدد من مجندى الدرجة الثانية للمساهمة فى تسيير الحركة المرورية خاصة أوقات الذروة ووقت الإفطار.

وتقابل مدير الأمن مع ضباط المرور والأفراد، ووجه بتسيير الحركة المرورية ورفع سيارات الانتظار الخاطئ، ونبه على المجندين بحسن معاملة جمهور المواطنين والعمل على مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومساعدتهم فى عبور الطريق، كما مر على قسم شرطة أول المحلة الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم، وراجع مدير أمن الغربية خطة تأمين القسم ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أى تداعيات .

وتفقد الحجز والسجن بالقسم واستمع لشكاوى ومطالب المساجين، ووجه بفحص حالات الغارمين بالقسم والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقًا للقانون، كما وجه باستدعاء مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم، والحفاظ على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كل المجالات، وشدد على ضرورة تطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة القسم وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، وقام بتوعية الضباط بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

- بالصور.. مديرية أمن الغربية تنظم حفل إفطار جماعى بقوات أمن المحلة