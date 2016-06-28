تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسيك.. ومعلق المباراة

بينما يتابع مباراة الأهلي وأسيك أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا 15 ألف مشجع في الملعب، يلتف الملايين حول شاشات التليفزيون لمتابعة لقاء يوم الثلاثاء.

ويحل أسيك ضيفا على الأهلي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال على ملعب برج العرب.

نفاذ تذاكر لقاء الأهلي وأسيك

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة عبر قناة beIn sports 3 ويعلق عليها علي محمد علي.

وكما يذيع التليفزيون المصري المباراة عبر القناة الثانية الأرضية وقناة نايل سبورت عبر البث الأرضي.

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء الثلاثاء.

ويسعى المارد الأحمر المنتشي بالتتويج رسميا بلقب الدوري المصري قبل أيام للفوز على ضيفه الإيفواري لتعويض الخسارة من زيسكو الزامبي في مباراة الجولة الأولى.