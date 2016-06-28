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خبر في الجول – تعرف على أسماء المرشحين للجهاز المعاون للزمالك حال رحيل حلمي

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خبر في الجول – تعرف على أسماء المرشحين للجهاز المعاون للزمالك حال رحيل حلمي خبر في الجول – تعرف على أسماء المرشحين للجهاز المعاون للزمالك حال رحيل حلمي

بدأ الزمالك في وضع الأسامي المرشحة للجهاز المعاون الجديد حال قرر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض الرحيل بشكل رسمي.

وما زال الغموض مستمرا حول مصير محمد حلمي فلم يحضر الجهاز الفني للزمالك بالكامل الاجتماع مع مرتضى منصور، وفي نفس الوقت أخطر رئيس الزمالك الجهاز بموعد مران الفريق يوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إجماع مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه يوم الاثنين على استقدام مدير فني أجنبي في حال رحيل حلمي. (طالع التفاصيل)

والأسماء المرشحة لتولي مناصب في الجهاز المعاون للمدرب الجديد للزمالك حسبما علم FilGoal.com هم تامر عبد الحميد وأحمد عبد الحليم.

هذا بالإضافة لمؤمن سليمان المدرب العام السابق لبتروجيت وسامي الشيشيني، ولكن تظل كل تلك الأسماء مجرد ترشيحات قبل اتخاذ القرار النهائي في أزمة حلمي.

ومن المنتظر أن يتحدد مصير حلمي بشكل نهائي قبل مران الزمالك يوم الثلاثاء.

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