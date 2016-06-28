تقرير #في_إفريقيا - مجموعة الأهلي.. أسيك أبيدجان ' الجوهرة التي خفت سطوعها '

البطل قبل نهاية القرن ومنافس قوي في بداية الألفية. أسيك أبيدجان كان هذا الفريق المرعب للمنافسين قبل سنوات، لكن الحال تغير الأن.

ويعيد FilGoal.com نشر حكاية أسيك أبيدجان قبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

حكاية فيل الشعب

تأسيس لبناني والبطولات بعد الاستقلال

بدأت القصة حين اتفق بعض رجال الأعمال بينهم اللبناني وبينهم الجنوب إفريقي والفرنسي على تأسيس نادي في العاصمة التجارية لكوت ديفوار.

تأسس النادي في أول يوم من عام 1948 وبدأ من هنا تاريخ أسيك ميموزا، أو أسيك أبيدجان كما يقول عليه المصريين نسبة للمدينة التي يقع فيها.

رغم تأسيس أسيك أبيدجان في عام 1948، إلا إن لقبهم الأول كان في الستينات بعد أن حصلت كوت ديفوار على استقلالها عام 1960.

ويعد أسيك أبيدجان هو أكثر الفرق الإيفوارية حصدا للقب الدوري برصيد 24 لقب، بالإضافة لـ 18 لقبا في الكأس و14 مرة حصولا على كأس السوبر الإيفوارية.

سطوع وخفوت

في نهاية القرن الماضي كان أسيك أبيدجان في أوج عطائه إفريقيا.

في عام 1998 توج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الوحيدة في تاريخه على حساب ديناموز هراري الزيمبابوي.

أسيك أبيدجان لم يكتف بذلك، وفي العام التالي توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في عام 1999.

غاب أسيك أبيدجان عن الأنظار لعامين، لكنه في 2002 وصل لنصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يخرج على يد الرجاء البيضاوي المغربي، الذي فاز عليه الزمالك لاحقا في النهائي.

منذ 2002 وحتى اليوم، لم يحقق أسيك أبيدجان أي إنجاز إفريقي سوى الوصول لقبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا في عام 2006، لكن الأهلي كان في انتظاره ليخرجه ويتوج باللقب على حساب الصفاقسي التونسي.

أسيك في مواجهة المصريين

التقى أسيك أبيدجان في 22 مناسبة أمام الفرق المصرية، فاز في 6 مرات وخسر في 9 مرات، وتعادل مع الفرق المصرية في 7 مرات.

أهم تلك المواجهات كانت في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2006 حينما فاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن يتأهل للنهائي وينتزع اللقب على حساب الصفاقسي.

موسم سييء

يقدم أسيك أبيدجان موسما سيئا هذا العام في الدوري الإيفواري، إذ أنه يحتل المركز التاسع بعد 15 جولة برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر جي سي إي تريشيفيل، ويملك أسيك مباراة مؤجلة.

مشوار أسيك في البطولة هذا الموسم

تخطى أسيك أبيدجان نظيره كوتون التشادي في دور الـ 64، بعد أن فاز ذهابا بهدف مقابل لا شئ خارج الأرض، ثم التعادل إيابا بدون أهداف.

في دور الـ 32 فاز أسيك أبيدجان ذهابا على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بهدف، وتعادلا إيابا بدون أهداف مرة أخرى على أرضه.

أخيرا في ثمن النهائي، تخطى أسيك أبيدجان نظيره أهلي طرابلس الليبي، بعد الفوز ذهابا في كوت ديفوار بهدفين مقابل لا شئ، ثم الخسارة في ليبيا بهدفين مقابل هدف.

المدرب واللاعب الأهم

مدرب أسيك أبيدجان حاليا هو سياكا تراوري المدرب المحلي الذي تولى قيادة الفريق في 4 مارس الماضي خلفا للفرنسي بونيه يو.

أما اللاعب الأهم فهو أداما باكايوكو صاحب الـ 30 عاما والذي استقدمه أسيك في شهر يناير الماضي، وقد سجل اللاعب هدفا واحدا في 3 مباريات خاضها، وأثبت أنه صفقة رابحة من خلال أداءه.