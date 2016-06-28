الرجاء المغربي يوضح حقيقة مفاوضات شيكابالا

هل دخل الرجاء المغربي في مفاوضات مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة؟ محمد بلعودي مسؤول التواصل الإعلامي بالفريق يجيب.

وكان نادر السيد حارس مرمى الزمالك والأهلي السابق قد أكد في وقت سابق رغبة فريقين في المغرب في ضم شيكابالا وأن مرتضى منصور رئيس الفريق الأبيض رحب برحيل الأخير. (طالع التفاصيل)

وتحدث مسؤول التواصل الإعلامي لبرنامج "السوبر" قائلا:"لا لم ندخل في مفاوضات مع الزمالك أو مع شيكابالا شخصيا من أجل ضمه".

وأضاف"سوق الانتقالات في المغرب لم تفتح بعد وإذا كانت هناك مفاوضات مع شيكابالا فسوف نقوم بالإعلان عن ذلك الأمر من خلال موقعنا الرسمي أو الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأتم"شيكابالا لاعب مميز بالطبع لكن لم ندخل معه في أي مفاوضات".