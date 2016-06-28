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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 28 /6 /2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 28 /6 /2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 28 /6 /2016

على الصعيد المهني:


>تبدأ الآن وضع قدميك على اول الطريق الصحيح وتختار بين الأفضل من الأفكار التى ستوصلك إلى تحقيق أهدافك بأقصر الطرق، عليك أن تتأنى فى الأختيار حتى لا تخسر المجهود الذى بذلته طوال الفترة الماضية، لتحدد الخطوط العريضة التى تريد أن تسير وفقها فى إطار مبادئك الشخصية التى تدفعك نحو الأفضل دائماً، فترة هامة فى حياتك تحتاج إلى كامل تركيزك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الفراغ العاطفى حالة من الحالات التى تشعر بها كثيراً هذه الفترة، على الرغم من وجودك فى علاقة عاطفية حقيقية وجادة، لكن عدم القدرة على إحياء لحظات رومانسية حقيقة تعيد معها الدماء إلى مشاعرك تجبرك على التواجد فى غطار ذلك الشعور، لذلك الحديث مع شريك حياتك فى هذه المرحلة هو الحل الأفضل والجيار الأنسب حتى لا تحكم على علاقتك بالفشل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بعد تناول عدد من الوجبات الدسمة فى أيام متلاحقة، مما يترتب عليه الشعور بآلام فى المعدة، قد تستمر معك لعدة أيام، لا تغضب من نصائح المقربين فأنت تحتاجها كثيراً هذه الفترة، حتى لا تستسلم للتواجد فى هذه الحالة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة هامة فى حياته تحتاج إلى كامل قوته الذهنية خاصة أن التطورات المهنية سريعة جداً هذه الفترة، لكن عدم السير وفقاً لخطوات مدروسة قد تعيدك إلى الخلف بشكل مباشر، وتخسر كل ما جنيته فى الفترة السابقة.

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مصر 365

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