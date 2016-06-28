برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>انت اليوم تمتلك طاقة إيجابية كبيرة ومن المؤكد انك ستفاجئ بالانجاز الذى ستقحققه، فالحياة العملية لمواليد برج الدلو مليئة الفترة المقبلة بالمفاجآت.>حياة مواليد برج الدلو العاطفية هادئة جدا ، فشريكك يلعب دور محورى فى حياتك ، فهى ليست مجرد قصة حب ، فأنت وشريكك تحاولا ان تكون العلاقة دائما قوية .>لمواليد برج الدلو اليوم هو يوم عظيم لبدأ فى النظام الصحى الجديد، سواء بتناول الاطعمة المفيدة او بممارسة التدريبات الرياضية باستمرار ، فصحتك البدنية تنعكس على صحتك النفسية .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة ستكون قادر على انهاء عدد من المشكلات بين اصدقاء مقربين.