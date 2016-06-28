برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تلتزم بعادتك فى الهروب من ضغوط العمل بالنوم العميق والابتعاد عن الأصدقاء المحيطين بك، لا يمكن أن تتعامل مع الحروب النفسية التى تواجهها هذه الفترة إلا إذا أخذت قسط من الراحة تعيد فيه التفكير فيما يحدث وتحدد أولوياتك حتى لا تجد نفسك تفكر فى جهات مشتتة ولا تصل لشىء مفيد.>الاستغناء عن شخص قريب على قلبك فى مقابل نسيان شىء معين، لن يساعدك على الإطلاق هذه الفترة أنت تشعر بالوحدة لكنك نادراً ما تواجه نفسك بذلك، تحتاج إلى التواجد مع جميع الأشخاص المقربون حتى تتغلب على هذه الفترة الصعبة فى حياتك.>النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يجنبك الإصابة بكثير من المشكلات الصحية ويحارب ظهور علامات تقدم الوجه، ويعد النوم المبكر من أهم الأشياء التى تساعد النساء على المحافظة على أوزانهن و صحة بشرتهن، لذلك فعليهن أن يجعلوها عادة لا تتغير.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة عصيبة فى حياته يحاول أن ينعزل فيها عن معظم الأشخاص للهروب من مشكلات كثيرة أغلبها عملية ممزوجة بالشق العاطفى، لكن الحاجة إلى الراحة والسفر أصبح ضرورياً.