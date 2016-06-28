برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج القوس فى تحسن و استقرار واضحان ، فتفكيرك الدائم عن كيفية الوصول لأهدافك وتحقيقك طموحاتك هو السبيل الأفضل للنجاح.
على الصعيد العاطفي:
>حياة مواليد برج القوس العاطفية مضطربة فلا تحاول الدخول فى علاقات جديدة ، فالتعامل بقدر من الحكمة و الهدوء سيجعل حياتك العاطفية تتحسن .
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس على ان تهتم و تدلل نفسك فلا تتردد فى اخذ قسط من الراحة و الأهتمام ببشرتك والخضوع لجلسات تدليك فكل ذلك سيعدل حالتك المزاجية .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان اليوم هو بداية جديدة بالنسبة لك فستتخلص من كل التوترات التى أصابتك مؤخرا، وهناك فرصة كبيرة من اجل تغير نمط حياتك.
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