برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2017

برج الجدى على الصعيد المهنى..

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل على مستوى العمل، مديرك سيكلفك بعمل قد يكون سبباً فى حصولك على ترقية منتظرة، اهتم ولا تدع الفرصة تفوتك هذه المرة. على الصعيد العاطفى..

>يتوقع أن هناك لقاء قريب سيجمع بينكما كما أن هناك الكثير من الخلافات القديمة التى ستكون فى طريقها إلى الحل، وعلى الرغم من أنه دائماً ما يشعر بالغيرة الزائدة إلا أنك قادر على أن تشعره بالاحتواء. برج الجدى على الصعيد الصحى..

>أزمات صحية كانت تطاردك فى الفترة الماضية، ولكن عليك أن تهتم بكافة التفاصيل التى قد تراها أنت بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر فى غاية الأهمية والتى تتركز حول ضرورة أن تحصل على قسط كافِ من الراحة. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تمر بأزمات ولكن بذكائك ستكون قادر على تجاوز الأزمة، كما أن هذا سيساعدك على تحقيق ما تريد حتى تصل إلى ما ترغب.

شبكةعيونالإخبارية

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