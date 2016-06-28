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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

على الصعيد المهني:


>ثقتك فى نفسك تجعلك اكثر حماسا للوصول لأهدافك فى مجال العمل، فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للتخطيط، فستتاح فرصة غير متوقعه مهمة بالنسبة لك ستضيف لك الكثير.

على الصعيد العاطفي:


>أنت تبحث عن حب مثالى فى حياتك ، إلا أن فى الواقع لا توجد علاقات مثالية، فأعمل على ان تكون حياة مواليد برج السرطان العاطفية اكثر هدوءا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج السرطان انت مقصر فى الاهتمام بحالتك الصحية ، فعليك ان تستشير طبيب لكى يساعدك فى تخطى هذه المرحلة الصعبة و اليت قد تجعل حالتك الصحية اكثر تدهورا.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تكون عددا من الصدقات الجديدة فى هذه الفترة، كما انك فى انتظار عرض سيكون نقطة تحول ايجابية فى حياتك.

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مصر 365

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