برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>ثقتك فى نفسك تجعلك اكثر حماسا للوصول لأهدافك فى مجال العمل، فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للتخطيط، فستتاح فرصة غير متوقعه مهمة بالنسبة لك ستضيف لك الكثير.>أنت تبحث عن حب مثالى فى حياتك ، إلا أن فى الواقع لا توجد علاقات مثالية، فأعمل على ان تكون حياة مواليد برج السرطان العاطفية اكثر هدوءا.>لمواليد برج السرطان انت مقصر فى الاهتمام بحالتك الصحية ، فعليك ان تستشير طبيب لكى يساعدك فى تخطى هذه المرحلة الصعبة و اليت قد تجعل حالتك الصحية اكثر تدهورا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تكون عددا من الصدقات الجديدة فى هذه الفترة، كما انك فى انتظار عرض سيكون نقطة تحول ايجابية فى حياتك.