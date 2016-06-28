برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

>تحمل فى قلبك مخاوف كبيرة تجاه بعض الأشخاص حولك فى العمل، وتحتاج إلى ثقة فى نفسك وفى قدراتك المهنية أكثر من ذلك، أنت تملك عقل ذهبى يمكن أن يطرح أفكار مبدعة لكن الكسل دائماً يمنعك عن تنفيذ أفكارك فى وقت مميز وسرعة موجزة. برج الحمل على الصعيد العاطفى

>الاستماع إلى صوت العقل فقط ربما يضعك فى مواقف محرجة، انت من الشخصيات التى يمنعها خجلها عن عمل كثير من الأشياءن وتضع نفسها فى قالب من العزلة المحاطة بالسلوك الاجتماعى، تحتاج إلى ثقة فى نفسك وعم توازن بين قلبك وعقلك. على الصعيد الصحى ..

>لا يمكن أن تتخلى عن إدمانك للإنترنت و الجلوس أمام أجهزة الحاسوب بالساعات، عليك أن تراعى ضعف نظرك حتى لا تتفاقم مشكلات عينيك عليك أكثر من ذلك، وتحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب حتى تطمئن على وضعك الصحى. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترات يتعرف فيها على نفسه ويكتشف قدرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل، لكن الحاجة إلى الثقة دائماً ما تمنعه عن تنفيذ بعض الخطوات الجادة فى حياته العاطفية والعملية.

شبكةعيونالإخبارية

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