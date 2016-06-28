برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>فى الفترة الماضية شككت كثيرًا فى ذاتك وفى قدراتك الخاصة، وهذه الأفكار السلبية تجاه نفسك تسيطر عليك لكنها كلها ستختفى إذا تواصلت مع الآخرين على مستوى أعمق فهذا لن يساعدك فقط على الحفاظ على علاقتك بهم وإنما فهم نفسك ومعرفة مميزاتك. على الصعيد العاطفي:

>نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالي. فى حين شريك حياتك قد يجد بعض الصعوبات فى التكيف مع هذه الظروف المتغيرة ورغم ذلك سيحرص على أن يدعمك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>سوف تصبح على بينة بالمخاطر الصحية لنمط الحياة الحالى الخاص بك، ويمكن بدء نظام لتصحيح ذلك. قد تضطر للخضوع لفحص طبى حتى بسبب بعض المشاكل الصحية الطفيفة وهذا من المرجح أن يلفت انتباهك إلى خطر محتمل. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أنت فى مزاج يسمح بأن تقدم أفضل ما لديك. لا تفقد هذا الجانب من شخصيتك التى تسمح لك بأن تكون بعيدًا عن التوتر حتى فى أصعب الحالات. تستطيع اتخاذ اجراءات بسبب طبيعتك المتسرعة.

شبكةعيونالإخبارية

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