برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

>التنازل عن بعض القرارات التى اتخذتها بشأن التعامل مع بض الأشخاص قرار حكيم، خاصة أن هناك بعض المواقف التى تحتم عليك أن تتعامل بشكل معين مع كثير من المحيطين بك، تعتمد على نفسك فى تنفيذ كثير من الأفكار ولذلك فأن أسلوبك مميز عن الجميع.>يبدو أن المفاجئات ستتوالى عليك وتتلقى مكالمة انتظرتها من سنوات، لتعرف حقيقة مشاعرك شخص ما تجاهك، وتتعرف على تفاصيل التجربة القاسية التى عيشتها من قبل التواجد فى أماكن التجمعات لا يعنى إنك لا تشعر بالوحدة لكن التفكير فى هذه المكالمة سيتطلب منك الانعزال حالياً>تحتاج إلى توثيق علاقتك بالأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والفلفل الرومى والجوافة، ولا تنسى تناول الفراولة لأنها من أهم الأطعمة التى تقوى المناعة، والنوم المبكر سيساعدك كثيراً على فقدان الوزن.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مميزة فى حياته يفهم فيها حقيقة الأمور التى عاش بسببها تجربة قاسية من قبل ويحتاج فقط إلى أخراج الأفكار السلبية من عقله وقلبه حتى يتعامل مع الأمور المستقبلية بشكل مرن.