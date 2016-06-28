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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28/ 6/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28/ 6/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28/ 6/2016
برج الأسد

برج الأسد على الصعيد المهني:


>لا تتمتع بالحكمة فى التعامل مع أمورك المالية عليك أن تكون أكثر حذرًا وتبدأ فى وضع ميزانية جيدة للأيام القادمة حتى لا تتعرض لضائقة مالية كبيرة لن تستطيع التعامل معها. لديك الكثير من المشاريع المؤجلة والأفكار الرائعة عليك أن تبدأ فى تنفيذها من اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>تقضى أوقات فاترة ومملة فى حياتك العاطفية عليك أن تدخل روح التجديد قليلًا ببعض الخطوات البسيطة التى قد يكون لها أثر كبير. لا تنجرف فى علاقات صداقة غير مناسبة لك قد تندم عليها مستقبلًا

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>عليك أن تكون حذرًا فيما تأكله اليوم قد تعانى من مشاكل فى المعدة وعسر الهضم والتى قد تتطور إلى مشاكل صحية أخرى كبيرة تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية. بعض التمارين الرياضية الخفيفة قد تكون مفيدة جدًا لك اليوم

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية إلى وضعك الحالى وخاصة فى أمورك الاقتصادية. حاول أن تحافظ على صفاء ذهنك وتركيزك ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء المقربين لحل المشاكل التى لا تستطيع السيطرة عليها.

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مصر 365

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