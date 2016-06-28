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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 28\6\2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 28\6\2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 28\6\2016

على الصعيد المهنى:


>مكائد كثيرة تُدبر لك فى عملك بشكل بات يجعل وجودك به مؤقتًا، ازدياد الشك لديك بات يهدد علاقتك بزملاؤك فى العمل، أصبحت تشك فى كل من حولك لدرجة كبيرة، حاول البحث عن فرصة عمل جديدة هذه الأيام تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ عليك فى عملك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>آلام العظام جعلتك غير قادرًا على التعامل مع أحداث الحياة اليومية بشكل طبيعى، تأخرت كثيرًا فى استشارة طبيبك الخاص الفترة الماضية ما جعل الآلام لديك تزداد مع الوقت، إذا تأخرت فى استشارة الطبيب هذه الأيام فسوف تحدث لك مضاعفات أنت فى غنى عنها هذه الأيام.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>الفترة الحالية غير مناسبة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة أو حتى العودة لعلاقة قديمة، لذا حاول أن لا تجعل العاطفة تتحكم فى حياتك بشكل كبير، ربما تضطر إلى إنهاء علاقتك بأحد أصدقاؤك الذى عبر عن حبه لك، أنت تجيد إخفاء مشاعرك جيدًا لذا علاقتك بمن حولك باتت متوترة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>الفترة القادمة ستكون مليئة بالمواقف الصعبة عليك، حاول أن تجتازها بهدوء ودون عناء، الجلوس مع أصدقاؤك الفترة القادمة سيكون أمرًا جيدًا وله دور هام فى تحسين نفسيتك بشكل كبير.

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مصر 365

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