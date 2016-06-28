حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 28/6/2017

برج الجدى على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج الجدى على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 28 /6 /2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 28\6\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28/ 6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>فى الفترة الماضية شككت كثيرًا فى ذاتك وفى قدراتك الخاصة، وهذه الأفكار السلبية تجاه نفسك تسيطر عليك لكنها كلها ستختفى إذا تواصلت مع الآخرين على مستوى أعمق فهذا لن يساعدك فقط على الحفاظ على علاقتك بهم وإنما فهم نفسك ومعرفة مميزاتك.>نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالي. فى حين شريك حياتك قد يجد بعض الصعوبات فى التكيف مع هذه الظروف المتغيرة ورغم ذلك سيحرص على أن يدعمك.>سوف تصبح على بينة بالمخاطر الصحية لنمط الحياة الحالى الخاص بك، ويمكن بدء نظام لتصحيح ذلك. قد تضطر للخضوع لفحص طبى حتى بسبب بعض المشاكل الصحية الطفيفة وهذا من المرجح أن يلفت انتباهك إلى خطر محتمل.>أنت فى مزاج يسمح بأن تقدم أفضل ما لديك. لا تفقد هذا الجانب من شخصيتك التى تسمح لك بأن تكون بعيدًا عن التوتر حتى فى أصعب الحالات. تستطيع اتخاذ اجراءات بسبب طبيعتك المتسرعة.>تحمل فى قلبك مخاوف كبيرة تجاه بعض الأشخاص حولك فى العمل، وتحتاج إلى ثقة فى نفسك وفى قدراتك المهنية أكثر من ذلك، أنت تملك عقل ذهبى يمكن أن يطرح أفكار مبدعة لكن الكسل دائماً يمنعك عن تنفيذ أفكارك فى وقت مميز وسرعة موجزة.>الاستماع إلى صوت العقل فقط ربما يضعك فى مواقف محرجة، انت من الشخصيات التى يمنعها خجلها عن عمل كثير من الأشياءن وتضع نفسها فى قالب من العزلة المحاطة بالسلوك الاجتماعى، تحتاج إلى ثقة فى نفسك وعم توازن بين قلبك وعقلك.>لا يمكن أن تتخلى عن إدمانك للإنترنت و الجلوس أمام أجهزة الحاسوب بالساعات، عليك أن تراعى ضعف نظرك حتى لا تتفاقم مشكلات عينيك عليك أكثر من ذلك، وتحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب حتى تطمئن على وضعك الصحى.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترات يتعرف فيها على نفسه ويكتشف قدرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل، لكن الحاجة إلى الثقة دائماً ما تمنعه عن تنفيذ بعض الخطوات الجادة فى حياته العاطفية والعملية.>تلتزم بعادتك فى الهروب من ضغوط العمل بالنوم العميق والابتعاد عن الأصدقاء المحيطين بك، لا يمكن أن تتعامل مع الحروب النفسية التى تواجهها هذه الفترة إلا إذا أخذت قسط من الراحة تعيد فيه التفكير فيما يحدث وتحدد أولوياتك حتى لا تجد نفسك تفكر فى جهات مشتتة ولا تصل لشىء مفيد.>الاستغناء عن شخص قريب على قلبك فى مقابل نسيان شىء معين، لن يساعدك على الإطلاق هذه الفترة أنت تشعر بالوحدة لكنك نادراً ما تواجه نفسك بذلك، تحتاج إلى التواجد مع جميع الأشخاص المقربون حتى تتغلب على هذه الفترة الصعبة فى حياتك.>النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يجنبك الإصابة بكثير من المشكلات الصحية ويحارب ظهور علامات تقدم الوجه، ويعد النوم المبكر من أهم الأشياء التى تساعد النساء على المحافظة على أوزانهن و صحة بشرتهن، لذلك فعليهن أن يجعلوها عادة لا تتغير.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة عصيبة فى حياته يحاول أن ينعزل فيها عن معظم الأشخاص للهروب من مشكلات كثيرة أغلبها عملية ممزوجة بالشق العاطفى، لكن الحاجة إلى الراحة والسفر أصبح ضرورياً.>انت اليوم تمتلك طاقة إيجابية كبيرة ومن المؤكد انك ستفاجئ بالانجاز الذى ستقحققه، فالحياة العملية لمواليد برج الدلو مليئة الفترة المقبلة بالمفاجآت.>حياة مواليد برج الدلو العاطفية هادئة جدا ، فشريكك يلعب دور محورى فى حياتك ، فهى ليست مجرد قصة حب ، فأنت وشريكك تحاولا ان تكون العلاقة دائما قوية .>لمواليد برج الدلو اليوم هو يوم عظيم لبدأ فى النظام الصحى الجديد، سواء بتناول الاطعمة المفيدة او بممارسة التدريبات الرياضية باستمرار ، فصحتك البدنية تنعكس على صحتك النفسية .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة ستكون قادر على انهاء عدد من المشكلات بين اصدقاء مقربين.>ثقتك فى نفسك تجعلك اكثر حماسا للوصول لأهدافك فى مجال العمل، فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للتخطيط، فستتاح فرصة غير متوقعه مهمة بالنسبة لك ستضيف لك الكثير.>أنت تبحث عن حب مثالى فى حياتك ، إلا أن فى الواقع لا توجد علاقات مثالية، فأعمل على ان تكون حياة مواليد برج السرطان العاطفية اكثر هدوءا.>لمواليد برج السرطان انت مقصر فى الاهتمام بحالتك الصحية ، فعليك ان تستشير طبيب لكى يساعدك فى تخطى هذه المرحلة الصعبة و اليت قد تجعل حالتك الصحية اكثر تدهورا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تكون عددا من الصدقات الجديدة فى هذه الفترة، كما انك فى انتظار عرض سيكون نقطة تحول ايجابية فى حياتك.>التنازل عن بعض القرارات التى اتخذتها بشأن التعامل مع بض الأشخاص قرار حكيم، خاصة أن هناك بعض المواقف التى تحتم عليك أن تتعامل بشكل معين مع كثير من المحيطين بك، تعتمد على نفسك فى تنفيذ كثير من الأفكار ولذلك فأن أسلوبك مميز عن الجميع.>يبدو أن المفاجئات ستتوالى عليك وتتلقى مكالمة انتظرتها من سنوات، لتعرف حقيقة مشاعرك شخص ما تجاهك، وتتعرف على تفاصيل التجربة القاسية التى عيشتها من قبل التواجد فى أماكن التجمعات لا يعنى إنك لا تشعر بالوحدة لكن التفكير فى هذه المكالمة سيتطلب منك الانعزال حالياً>تحتاج إلى توثيق علاقتك بالأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والفلفل الرومى والجوافة، ولا تنسى تناول الفراولة لأنها من أهم الأطعمة التى تقوى المناعة، والنوم المبكر سيساعدك كثيراً على فقدان الوزن.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مميزة فى حياته يفهم فيها حقيقة الأمور التى عاش بسببها تجربة قاسية من قبل ويحتاج فقط إلى أخراج الأفكار السلبية من عقله وقلبه حتى يتعامل مع الأمور المستقبلية بشكل مرن.>الحياة العملية لمواليد برج القوس فى تحسن و استقرار واضحان ، فتفكيرك الدائم عن كيفية الوصول لأهدافك وتحقيقك طموحاتك هو السبيل الأفضل للنجاح.>حياة مواليد برج القوس العاطفية مضطربة فلا تحاول الدخول فى علاقات جديدة ، فالتعامل بقدر من الحكمة و الهدوء سيجعل حياتك العاطفية تتحسن .>لمواليد برج القوس على ان تهتم و تدلل نفسك فلا تتردد فى اخذ قسط من الراحة و الأهتمام ببشرتك والخضوع لجلسات تدليك فكل ذلك سيعدل حالتك المزاجية .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان اليوم هو بداية جديدة بالنسبة لك فستتخلص من كل التوترات التى أصابتك مؤخرا، وهناك فرصة كبيرة من اجل تغير نمط حياتك.>تفكر منذ مدة فى بدء مشروعك الخاص، وهذا هو أفضل وقت لتطبق الفكرة حيث يمكنك الحصول على التمويل الكافى لعملك الجديد فى هذا الوقت حتى لو اندمجت فى شراكة مع شخص من الخارج.>حان الوقت لتنظر إلى شؤون الحب والرومانسية بجدية وأن تسمح لنفسك بالانجذاب لشخص ما والدخول فى علاقة أكثر جدية ونضجًا من علاقاتك السابقة.>اهتم بالجهاز الهضمى واعتنى بصحتك وأفضل طريقة لتفعل ذلك هى أن تمارس الرياضة سواء من خلال المشى وصعود الدرج أو ركوب الدراجات.>أمامك الكثير من العمل اليوم وقد تكون مشغولاً للغاية ولكن لا ينبغى لذلك أن يجعلك تسيء معاملة المحيطين بك كن مهذبا ومتواضعًا.>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل على مستوى العمل، مديرك سيكلفك بعمل قد يكون سبباً فى حصولك على ترقية منتظرة، اهتم ولا تدع الفرصة تفوتك هذه المرة.>يتوقع أن هناك لقاء قريب سيجمع بينكما كما أن هناك الكثير من الخلافات القديمة التى ستكون فى طريقها إلى الحل، وعلى الرغم من أنه دائماً ما يشعر بالغيرة الزائدة إلا أنك قادر على أن تشعره بالاحتواء.>أزمات صحية كانت تطاردك فى الفترة الماضية، ولكن عليك أن تهتم بكافة التفاصيل التى قد تراها أنت بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر فى غاية الأهمية والتى تتركز حول ضرورة أن تحصل على قسط كافِ من الراحة.>يتوقع أن تمر بأزمات ولكن بذكائك ستكون قادر على تجاوز الأزمة، كما أن هذا سيساعدك على تحقيق ما تريد حتى تصل إلى ما ترغب.>تبدأ الآن وضع قدميك على اول الطريق الصحيح وتختار بين الأفضل من الأفكار التى ستوصلك إلى تحقيق أهدافك بأقصر الطرق، عليك أن تتأنى فى الأختيار حتى لا تخسر المجهود الذى بذلته طوال الفترة الماضية، لتحدد الخطوط العريضة التى تريد أن تسير وفقها فى إطار مبادئك الشخصية التى تدفعك نحو الأفضل دائماً، فترة هامة فى حياتك تحتاج إلى كامل تركيزك.>الفراغ العاطفى حالة من الحالات التى تشعر بها كثيراً هذه الفترة، على الرغم من وجودك فى علاقة عاطفية حقيقية وجادة، لكن عدم القدرة على إحياء لحظات رومانسية حقيقة تعيد معها الدماء إلى مشاعرك تجبرك على التواجد فى غطار ذلك الشعور، لذلك الحديث مع شريك حياتك فى هذه المرحلة هو الحل الأفضل والجيار الأنسب حتى لا تحكم على علاقتك بالفشل.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بعد تناول عدد من الوجبات الدسمة فى أيام متلاحقة، مما يترتب عليه الشعور بآلام فى المعدة، قد تستمر معك لعدة أيام، لا تغضب من نصائح المقربين فأنت تحتاجها كثيراً هذه الفترة، حتى لا تستسلم للتواجد فى هذه الحالة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة هامة فى حياته تحتاج إلى كامل قوته الذهنية خاصة أن التطورات المهنية سريعة جداً هذه الفترة، لكن عدم السير وفقاً لخطوات مدروسة قد تعيدك إلى الخلف بشكل مباشر، وتخسر كل ما جنيته فى الفترة السابقة.>مكائد كثيرة تُدبر لك فى عملك بشكل بات يجعل وجودك به مؤقتًا، ازدياد الشك لديك بات يهدد علاقتك بزملاؤك فى العمل، أصبحت تشك فى كل من حولك لدرجة كبيرة، حاول البحث عن فرصة عمل جديدة هذه الأيام تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ عليك فى عملك.>آلام العظام جعلتك غير قادرًا على التعامل مع أحداث الحياة اليومية بشكل طبيعى، تأخرت كثيرًا فى استشارة طبيبك الخاص الفترة الماضية ما جعل الآلام لديك تزداد مع الوقت، إذا تأخرت فى استشارة الطبيب هذه الأيام فسوف تحدث لك مضاعفات أنت فى غنى عنها هذه الأيام.>الفترة الحالية غير مناسبة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة أو حتى العودة لعلاقة قديمة، لذا حاول أن لا تجعل العاطفة تتحكم فى حياتك بشكل كبير، ربما تضطر إلى إنهاء علاقتك بأحد أصدقاؤك الذى عبر عن حبه لك، أنت تجيد إخفاء مشاعرك جيدًا لذا علاقتك بمن حولك باتت متوترة.>الفترة القادمة ستكون مليئة بالمواقف الصعبة عليك، حاول أن تجتازها بهدوء ودون عناء، الجلوس مع أصدقاؤك الفترة القادمة سيكون أمرًا جيدًا وله دور هام فى تحسين نفسيتك بشكل كبير.>لا تتمتع بالحكمة فى التعامل مع أمورك المالية عليك أن تكون أكثر حذرًا وتبدأ فى وضع ميزانية جيدة للأيام القادمة حتى لا تتعرض لضائقة مالية كبيرة لن تستطيع التعامل معها. لديك الكثير من المشاريع المؤجلة والأفكار الرائعة عليك أن تبدأ فى تنفيذها من اليوم.>تقضى أوقات فاترة ومملة فى حياتك العاطفية عليك أن تدخل روح التجديد قليلًا ببعض الخطوات البسيطة التى قد يكون لها أثر كبير. لا تنجرف فى علاقات صداقة غير مناسبة لك قد تندم عليها مستقبلًا>عليك أن تكون حذرًا فيما تأكله اليوم قد تعانى من مشاكل فى المعدة وعسر الهضم والتى قد تتطور إلى مشاكل صحية أخرى كبيرة تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية. بعض التمارين الرياضية الخفيفة قد تكون مفيدة جدًا لك اليوم>تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية إلى وضعك الحالى وخاصة فى أمورك الاقتصادية. حاول أن تحافظ على صفاء ذهنك وتركيزك ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء المقربين لحل المشاكل التى لا تستطيع السيطرة عليها.