المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى يكشف تفاصيل زيارته لسلطنة عمان

كشف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى عن تفاصيل لقاء رئيس البرلمان مع المسئولين فى مسقط، مشيرا إلى أن اللقاء دار حول الأوضاع السياسية والعسكرية فى ليبيا، والتطرق لأوجه الاختلاف فى بعض الأمور السياسية ومحاربة الإرهاب والتطرف، وكيفية العمل على حلها من أجل استقرار وأمن دولة ليبيا بما يضمن تقدمها وازدهارها فى القريب العاجل، مؤكدا بأن القبائل فى ليبيا لها دور كبير فى تحقيق ذلك لما لها من أهمية وتأثير فى المجتمع الليبى وذلك بتعاونها مع مجلس النواب الليبى المنتخب من كل الليبيين.

وصرح المستشار الاعلامى لرئيس البرلمان فتحى عبد الكريم المريمى بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له المكون من رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله الفضيل المصرى، ورئيس لجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور الناجى المغربى وعدد من عمد ومشايخ برقة التقوا وزير خارجية عمان فى العاصمة مسقط للتباحث حول التحديات التى تواجه ليبيا.

- رئيس البرلمان الليبى يصل مسقط لبحث الخلافات حول الاتفاق السياسى