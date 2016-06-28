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ارتفاع ضحايا تفجيرات تبناها تنظيم داعش فى المكلا باليمن إلى 42 قتيلا

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ارتفاع ضحايا تفجيرات تبناها تنظيم داعش فى المكلا باليمن إلى 42 قتيلا ارتفاع ضحايا تفجيرات تبناها تنظيم داعش فى المكلا باليمن إلى 42 قتيلا
قتل 42 شخصا على الاقل فى سلسلة تفجيرات انتحارية تبناها تنظيم داعش، واستهدفت مواقع عسكرية الاثنين فى المكلا فى جنوب شرق اليمن، التى كانت معقلا لتنظيم القاعدة حتى أبريل بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال رياض الجليلى مدير صحة محافظة حضرموت، وكبرى مدنها المكلا، ان 40 جنديا قتلوا فى الاعتداءات بالاضافة الى امرأة وطفل، واصيب 37 اخرين بجروح.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية، بحسب ما نقل مركز "سايت" الأميركى لرصد المواقع الجهادية، وبحسب المركز، فإن التنظيم قال فى بيان إن ثمانية انتحاريين قتلوا 50 من قوات الأمن اليمنية.

وكان محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك قد قال لوكالة فرانس برس فى وقت سابق "شهدت المكلا خمس عمليات انتحارية فى اربعة مواقع".

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