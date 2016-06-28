7 أسباب طبية للكحة المزمنة.. أبرزها أدوية القلب والضغط وعدم التهوية

أسباب الكحة المزمنة

يعانى الكثير من الأشخاص من السعال المتكرر والمزمن دون أن يعرفوا السبب فى الأغلب، وعلى الرغم من اتباع النصائح الطبية المتعارف عليها وتناول الأدوية بشكل منتظم إلا أن السعال يستمر، مسببا للمرضى الشعور بالضيق والإصابة بالإعياء والإرهاق المزمن .>وكشف تقرير نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "موجز القراء" عن مجموعة من الأسباب التى تجعلك تصاب بالسعال المزمن، وتشمل:

1. الإصابة بارتجاع المرىء والحموضة بشكل مستمر نظرا لوصول أحماض وسوائل المعدة إلى الرئة.

2. المعاناة من الحساسية من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالسعال المزمن، خاصة عند دخول فصلى الربيع والخريف، وانتشار المواد المؤدية للإصابة بالحساسية.

3. الإصابة بالرشح أو احتقان الحلق قد يتسبب فى الإصابة بالكحة المزمنة، نظرا لتسرب السوائل والإفرازات إلى داخل الرئة.

4. الإصابة بعدوى فيروسية خاصة إذا كانت الحالة شديدة يعرض الإنسان أحيانا للإصابة بكحة مزمنة.

5. تناول عقار علاج ارتفاع الضغط، والذى يحتوى على المادة الفعالة "الكابتوربريل"، حيث ينتمى لمجموعات مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE inhibitors ، وهو من أشهر الأسباب المؤدية للسعال المزمن.

6. تناول أدوية القلب والضغط المثبطة لمستقبلات البيتا مثل عقار أتينولول يرفع فرص الإصابة بالكحة المزمنة، لأنه يؤدى لحدوث ضيق فى الشعب الهوائية.

7. الجلوس لفترات طويلة داخل مكان سيئ التهوية أو داخل الأماكن المعرضة لتلوث الهواء الجوء باستمرار.

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