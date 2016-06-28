لو بتلعب كورة فى رمضان.. تغير لون جلدك للأزرق دليل على تمزق الأوعية الدموية

يحلو للشباب إقامة الدورات الرمضانية لممارسة رياضة كرة القدم للترفيه عن أنفسهم خاصة مع إجازة الصيف، وخلال المباريات يلاحظ البعض تغييرا مفاجئا فى لون جلدهم ليتحول إلى اللون الأزرق.

ويفسر الدكتور أحمد الشاعر - أستاذ التخدير جامعة عين شمس، مدير وحدة الألم بمستشفى الدمرداش - تغيير لون الجلد قائلا: "غالبا يكون هذا التغيير بسبب تمزق الأربطة، وهذه الإصابة تحدث بشكل شائع فى منطقة الركبة ويليها فى "أنكل القدم"، حيث يقوم الفرد بلف ساقه بطريقة خاطئة تؤدى إلى تمزق فى الرباط الداخلى أو الخارجى".

وتابع الشاعر: "هناك بعض الحالات يحدث لهم قطع كامل للرباط، ويحدث لهم التهاب حوله مع احمرار المنطقة المصابة، وارتفاع درجة حرارتها مصاحب لألم شديد، أما تغيير اللون الأزرق للجلد فيعنى تمزق فى الأوعية الدموية الرفيعة المجاورة لأربطة القدم، وهو ما يؤدى إلى تورم المنطقة".

وعن الإسعافات الأولية التى يجب أن تتم عند حدوث تمزق فى الأربطة أثناء اللعب، نصح الدكتور أحمد الشاعر قائلا: "هناك مجموعة من الإجراءات التحصينية التى لابد أن يقوم بها المصاب لحين الذهاب إلى المستشفى، ومن هذه الخطوات.

1. يبدأ الفرد بوضع كمادات ثلج لمدة لا تقل عن ساعة للعمل على وقف نزيف الأوعية الدموية.

>2. تثبيت القدم المصابة فى مكانها عن طريق خشبة أو ربطها بالرباط الطبى مع الحرص على عدم السير عليها.

>3. الذهاب سريعا للمستشفى لعمل الأشعة للتعرف على حجم الأوعية الدموية والأربطة التى تمزقت لإجراء الإسعافات الأولية منعا من المضاعفات، مع العلم أن العلاج قد يستمر 6 أسابيع أو أكثر وفقا للحالة.

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