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رئيس النيابة الإدارية يعتمد ترقية 1317 عضوًا بالهيئة

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رئيس النيابة الإدارية يعتمد ترقية 1317 عضوًا بالهيئة رئيس النيابة الإدارية يعتمد ترقية 1317 عضوًا بالهيئة
وافق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية عن العام القضائى (2015 – 2016)، التى تضمنت 1317 مستشارًا تم ترقيتهم للوظائف المختلفة بالهيئة.

وتضمن القرار ترقية 35 وكيل عام أول إلى درجة نائب رئيس هيئة، وترقية 205 وكيل عـام إلى درجة وكيل عــام أول، وترقية 151 عضوًا من شاغلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، وترقية 149 عضوا من شاغلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ).

وترقية 230 عضوًا من شاغلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، وترقية 240 عضوًا من شاغلى درجة وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وترقية 307 عضو من شاغلى درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.


>مصدر: اعتماد تعيين معاونى النيابة الإدارية دفعة 2011
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