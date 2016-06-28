آخر ما قاله النائب العام عن الطائرة المصرية المنكوبة

أصدر، منذ قليل، النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا صحفيا، علق فيه على ما ذكرته سلطات التحقيق الفرنسية حول حادث سقوط طائرة مصر للطيران، ووصفحها للواقعة بـ"القتل غير العمد".

وقال النائب العام: "بالإشارة إلى ما أثير بخصوص تعامل سلطات التحقيق الفرنسية مع حادث سقوط الطائرة المصرية أيرباص فى مياه البحر المتوسط، بوصف الواقعة قتل غير متعمد، فإنه يجدر التنويه إلى أن النيابة العامة المصرية على تواصل إيجابيا مع نظيرتها فى فرنسا".

وأكد المستشار نبيل صادق، على أن التعامل مع حادث سقوط الطائرة المصرية، بوصفه قتل غير متعمد، إنما هو وصف مبدأى يستند إلى ما هو متاح من أدلة فى الوقت الحالى لحين فحص الصندوقين الأسودين، وحطام الطائرة المستخرجين من المياه، وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة يمكن أن تغير الوصف فى التحقيقات.

النائب العام: وصف النيابة الفرنسية لحادث الطائرة بـ"قتل غير متعمد" مبدئى

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