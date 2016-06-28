أمل القبيسي تبحث التعاون الثنائي مع السفيرة السويسرية

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها في مقر المجلس بأبوظبي مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التطور الذي تشهده العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على الدفع بها قدما واستغلال الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والسياحية والثقافية وفي مجالات الابتكار والبحث العلوم والطاقة المتجددة.

وهنأت السفيرة خلال اللقاء معالي الدكتورة أمل القبيسي بانتخابها لرئاسة المجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وأشادت بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وتطور في مختلف المجالات وباستحداث وزارات للتسامح والسعادة والشباب، مشيرة إلى أن هذه الريادة تحظى باهتمام وتقدير وإعجاب العالم والمؤسسات الدولية المعنية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب السويسري من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على ضرورة إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين لدورها المهم في تأطير هذا التعاون ومأسسته بما يترجم توجهات البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرضت معالي الدكتورة القبيسي مسيرة المجلس الوطني الاتحادي التي واكب وساهم خلالها في جميع مراحل التأسيس والتطور والنهضة الشاملة في الإمارات. ووجهت معالي الدكتورة القبيسي دعوة رسمية إلى كريستا مارك فالدر رئيسة البرلمان السويسري لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي وللمشاركة في قمة رئيسات برلمانات العالم.